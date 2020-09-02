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吳釗燮「台灣高度歡迎捷克」　王毅嗆「付出代價」已引歐盟國不滿

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 ▲行政院新版護照記者會 外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院新版護照記者會 外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蕭羽耘／台北報導

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率團訪台，引發中國強烈不滿，中國外交部長王毅甚至出言恐嚇捷國「將付出代價」。對此，外交部長吳釗燮2日回應，王毅到歐洲國家威脅歐盟國，已經引起普遍反感，「以台灣觀點來看，捷克議長是受到台灣高度歡迎的」。

中國不滿韋德齊訪台，8月30日在德國訪問的王毅表示，對於捷克參院議長的「公開挑釁」行為，中國政府不會坐視不管，一定要讓其「為自己的短視行為和政治投機付出沉重代價」。

「付出代價」一說在歐洲發酵，德國外長馬斯（Heiko Maas）、歐盟對外事務部，以及斯洛伐克總統查普托娃皆公開表態反對中國的威脅。

我外交部長吳釗燮今天回應，王毅到歐洲國家威脅歐盟國，已經引起普遍反感，斯洛伐克總統、德國外長也已對外做出反應，後續歐盟也會進行處理，「以台灣觀點來看，捷克議長是受到台灣高度歡迎的」。

吳釗燮說，捷克團訪台雙方互利互惠，也會透露3日舉行的記者會，發表這次交流成果，相信日後台灣與捷克會有更深、更強的連結。

另外，捷克訪問團搭乘中華航空（China Airlines）包機來台，中國外交部發言人華春瑩1日也開酸「搭乘中華航空到中國一省破壞中國主權，真是諷刺！」

吳釗燮今天也回嗆，這說法非常可笑，在國際社會上也沒辦法接受這樣的說法，可笑的事情不只一波，中華民國台灣是主權獨立國家，來台灣就是來台灣，不是去中國的一省，不值一駁。

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