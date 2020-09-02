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打工女戀上人夫半年壞壞12次　正宮聽「深夜熱線」怒討百萬

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記者黃翊婷／綜合報導

台中廖姓女子戀上已婚的王姓男子，短短半年間就與對方發生12次性行為，後來因為一通「夜間電話」被鄭姓妻子抓包，結果挨告求償100萬元。廖女辯稱當下是受到花言巧語所騙，才會一時暈船跨越紅線，但並未獲得台中地院法官採信，最終被判應賠償正宮30萬元，全案仍可上訴。

▲憂鬱,害怕（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲廖女聲稱是被騙才會陷入不倫戀。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO，與本案當事人無關）

鄭女在判決書中主張，廖女明知王男是有家室的人，卻還是發展出不正當的關係，並在2019年1月至6月間以每個月2次的頻率，於住家或是汽車旅館先後發生12次性行為，「後來我在家中發現他們夜間仍在通電話，覺得事有蹊蹺，質問丈夫才知道這件事」，這讓她受到極大的精神打擊，因此決定提告求償100萬元。

廖女則辯稱，她是受到王男花言巧語所騙，一時失慮跨越紅線，外遇的事情並非是她一個人的錯，「我已經為此付出身敗名裂的巨大代價」，況且家中還有一名女兒要養，平時靠在小吃店打工維生，收入不穩定，實在無力負擔如此高額的賠償金。

由於廖女在刑事方面已被法官依相姦罪判刑5月，得易科罰金15萬元。民事賠償方面，台中地院法官認為，考量到雙方每月收入相差5萬多元，以及鄭女在這次事件中受到的傷害有限，求償100萬元確實過高了，最終裁定應賠償30萬元較為適當，全案仍可上訴。

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