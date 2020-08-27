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法院認證10萬換偷吃！　「洪荒之力法官」金句連發：監獄關不住心

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記者黃翊婷／綜合報導

曾獲得司法院辦案成績優良法官榮譽的52歲詹姓法官，近日被爆出判決爭議。黃姓女子不滿侯姓小三破壞她的婚姻，提告求償50萬元，但由於通姦已經除罪化，詹姓法官引用大法官黃昭元在釋字第791號解釋提出的協同意見書內容，稱感情世界「關得住人，但關不住心」，最後僅判賠10萬元，明顯略低於法界的「行情價」。

▲台北地方法院,台北地院。(圖／資料照)

▲台北地院。（圖／ETtoday資料照）

黃女在判決書中提到，何姓丈夫2018年8、9月間時常在外過夜，向朋友打聽才知道有外遇，雙方當面對質，丈夫也坦承與侯女有過多次性行為，況且從兩人的LINE對話內容可知，小三早就知道男方已婚，雖然掌握的證據不足以證明他們有婚外性行為，但光是同宿一室、摟抱、親吻等親暱行為，就已經違反配偶應負的誠實義務，破壞她的婚姻生活，因此決定提告求償50萬元。

然而，詹姓法官認為，黃女與丈夫的婚姻關係目前仍存續中，考量到大法官黃昭元在釋字第791號解釋提出的協同意見書內容，「感情的世界多屬個人道德、倫理的自主範疇，就連父母、 親人也難以干預或勉強，更遑論國家法律。在兩人世界中，能夠攜手同行，白頭偕老，固屬美事。然如因各種因素致難以繼續同行，縱令動用刑法伺候，監獄關得住人，但還是關不住心。」可見如果只是單純請求賠償，而沒有好好修補本來的關係，似乎也於事無補，加上求償非財產上的損害50萬元稍嫌過高，最後裁定侯女應賠償10萬元較為適當。

台北地院「洪荒之力法官」的判決書掀起法界人士討論。（圖／翻攝自司法院法學資料檢索系統）

▲詹姓法官寫出僅判賠10萬元的理由。（圖／翻攝自司法院法學資料檢索系統，下同）

判決結果出爐後，由於賠償金額低於行情價，一度掀起法界人士熱議。根據《自由時報》報導，詹姓法官曾擔任新北、台北地檢署的檢察官，也當過高等法院法官，還曾經獲得司法院辦案成績優良法官的殊榮，但這也不是他第一次因為判決書用語引起爭議，8年前還曾因為弄錯法條受到記警告的處分。

而其中最受法界人士轉傳的，是2016年11月30日的一份民事判決書。該案內容主要著重於國防部拆屋還地的爭議，沒想到詹姓法官竟然在判決書最後留下這樣一段話，「本案事證太多，兩造其餘主張與攻擊防禦方法，經窮盡洪荒之力審酌，尚無法改變上述認定，乃不一一審酌」，讓部分法界人士看完超傻眼。

▼使用了「洪荒之力」的判決文。

台北地院「洪荒之力法官」的判決書掀起法界人士討論。（圖／翻攝自司法院法學資料檢索系統）

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