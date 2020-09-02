「包裹藏錢」騙過高雄少女爸媽　保全花4個月取信！完整手法曝

▲少女獲救之後第一時間與父親通電話報平安。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者黃翊婷／綜合報導

高雄14歲少女失聯66小時平安尋獲，回顧整起案件，其實羅姓嫌犯早在今年5月就開始「放長線」，歷經4個月聊天取信，再以月薪5萬元為報酬誘惑少女接下電競陪玩師的工作，為了避免露餡，還透過超商包裹寄送現金、手機等物品，家長根本難以察覺。

少女母親8月29日發現女兒和同學從高雄搭乘高鐵前往新竹，原本約好傍晚5時碰面會合，但她上了一輛車牌號碼為「7923」的車子之後就失聯了，後來翻看Messenger上的訊息，發現有一名男網友從今年5月就開始與女兒聊天，甚至在載到人之後就把帳號移除。

母親提到，男網友曾寄錢給女兒，不是用轉帳的方式，而是以超商店到店包裹的方式寄送現金；另外，在保存下來的聊天紀錄中，男網友雖然有提供工作機會，但錄取的都是未成年的孩子，8歲到11歲都有，好像會拿著別人的身分證拍照，再叫女兒去領包裹，包裹中就放著讓她坐高鐵到新竹的錢，裡面還有一台「公務機」。

▼▲羅男將少女藏在房間天花板的密室夾層。（圖／記者張榮恩攝、吳奕靖翻攝）

由於少女先前曾在網路上賣面膜，自己賺錢買文具，與男網友接觸之後，似乎被說服，決定北上應徵月薪5萬元的「電競陪玩師」工作，沒想到卻遭戴上項圈，囚禁密室夾層長達66小時，幸好最後平安獲救。

經過這次事件之後，少女的父親坦言，未來只要女兒有需要，都會直接買給她，就怕類似的事件再發生，畢竟失聯的這3天對他與妻子來說，真的是太煎熬了。而涉嫌重大的羅男也已經被逮，但他拒絕夜間偵訊，檢方預計今日（2日）上午才會進行訊問。

▼警方破門而入時，羅男與少女都待在2坪大的夾層中。（圖／記者吳奕靖翻攝）