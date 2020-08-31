美髮妹當小三！自爆糾纏車行老闆3年：只有正宮不知…她一見崩潰

▲車行老闆偷吃美髮妹，被老婆發現手機內有曖昧簡訊。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／台南報導

台南一名人妻察覺丈夫怪怪的，一日見對方喝醉倒臥床上，手機訊息還狂跳，仔細一看才發現，丈夫竟然出軌了，對方還喊著「愛你」，嬌討「陪睡」、「幫洗(澡)」，讓她瞬間崩潰，決定向小三求償100萬元精神撫慰金。雖然小三辯稱，她跟人夫是「兄妹之情」，但法院勘驗2人對話後，不採信她的說詞，判她應賠償正宮50萬元。可上訴。

人妻主張，經營車行的丈夫婚後每個月都會給她2萬5千元的家用，其餘開銷則是由她負擔，2人結婚6年育有2個孩子、感情和睦，但1月3日她發現丈夫竟然徹夜未歸，直至4日晚間才回家，接下來的2個月丈夫更乾脆不給家用了，打電話向丈夫討要，卻屢屢以吵架收場。之後丈夫更變本加厲，時常在晚上9點後外出，直至晚上11、12點才返家，由於頻率過於異常，每當她問起丈夫卻直交代是去買晚餐，讓她逐漸起了疑心。

人妻指出，4月11日丈夫喝醉躺在床上，她見到丈夫的手機不斷跳出由小三傳來的訊息，她仔細查看2人的對話內容這才知道，丈夫與小三多次出遊，還在LINE中傳訊「愛你」、「要想我」等親密內容，且小三在法院審理時，自己承認3年前向丈夫買機車時，2人就是以這樣的模式相處，顯見小三侵害她的配偶權長達3年的時間，讓她心碎決定提告求償100萬元。

▲正宮見老公手機訊息狂跳，一看得知對方婚外情有如晴天霹靂。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

從事美髮的小三則辯稱，她3年多前到人夫店內購買機車，進而與人夫相識，兩人便以兄妹關係相處，才會時常用LINE聯絡，這件事就連人夫的媽媽都知道，只有人妻不知道。另外，LINE對話紀錄中說「愛你」之類的話語，是因為人夫心情不好，她是以妹妹的身份表達關心，並教人夫這樣跟妻子說，人妻主張她侵害配偶權都是謊話，感情原就不佳，她也未曾跟人夫上床。

但法院勘驗對話發現，小三曾說「你要想我」、「晚上你要陪我」、「你有想我嗎」、「你想我就不會累」、「你不可以不理我不能不愛我」、「你要幫我洗（澡）嗎」、「但是你沒有陪我睡不著」、「我那麼愛你」；人夫還回稱，「愛死妳了」、「想妳就不會累了」，及2人對話中曾提到，人夫的外套遺忘在小三家中沒有帶走等，不採信小三的說詞，判她應賠償正宮50萬元，全案仍可上訴。

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