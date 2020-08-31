老婆辛苦抗癌！渣夫婚後2年狂偷吃…怕曝光「還逼小三墮胎」　

▲人妻抗癌期間發現丈夫外遇，還讓小三懷孕又墮胎。（示意圖／免費圖庫Pakutaso、Pixabay）

記者陳羿妏／新北報導

新北一名人妻小君（化名）罹癌期間經友人告知，丈夫與一名女子小欣（化名）過從甚密，歷經一番質問，丈夫才肯坦承出軌，讓小欣懷孕又墮胎。小君認為，婚姻圓滿遭破壞，要求小欣給付100萬元精神賠償。對此，新北地院審酌後，判小欣40萬元為適當，可上訴。

判決指出，小君與丈夫2017年結婚，育有一子，但她因丈夫多年在外欠債，精神壓力甚大而罹癌，身體相當虛弱，孰料，抗癌期間丈夫卻時常藉故徹夜未歸，直到2019年小君與丈夫對質後，丈夫才坦承外遇。

丈夫為求得原諒，主動交出通訊紀錄，孰料，小君看完才知道，兩人不但互稱「老公」、「老婆」，丈夫更曾擔心東窗事發，急求小欣拿掉腹中胎兒，上述種種行徑已逾越正常男女社交分際，讓她深受打擊。

不過，小欣否認與小君丈夫的親暱行徑，辯稱兩人僅是會頭、會員間的關係，而她已「全部忘記」與小君丈夫的簡訊內容。

法官調查，簡訊內容曾出現「老公～你真的捨得讓女兒離開我嗎？明天剛好滿4 週多，也許聽得見心跳，但我不想聽到…」「懷了您的孩子…半夜腹部會疼腰會酸」 、「老公…我是不會離開you身邊的」等對話，可確認小君主張屬實，而小欣稱「忘記」卻未舉證，難被採信。

對此，新北地院審酌兩造身分、地位以及加害情形，判小欣賠40萬元為適當，全案仍可上訴。

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