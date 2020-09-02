密室囚66小時少女「一原因」逃狼爪　保全逼看留言：大家都在找妳

記者黃翊婷／綜合報導

高雄14歲少女失聯66小時，昨日（1日）終於在新竹竹東被找到。由於這起案件引起全相當多關注，全台一共出動200警力搜索，網路上也有許多熱心人士協助交叉比對訊息，很快就找出羅姓嫌犯的個人資料，這或許就是他不敢隨意對少女下手的原因之一。

▲少女平安獲救。（圖／記者吳奕靖翻攝）

少女自8月29日失蹤後，網友們根據家屬透露的對話訊息、一組0955開頭的手機號碼等資料查詢，意外揪出這組手機與電子信箱和2018年間兩度性侵未成年少女的羅姓男子相符，進而掀起社會各界熱議。後來警方8月31日在淡水逮到曾經開車搭載少女的盧姓男子，但他的說詞避重就輕，讓案情更加撲朔迷離，也讓民眾更加擔心少女的安危。

幸好，警方迅速整理出線索，並積極追查早已被列為嫌疑人之一的羅男，最終在1日上午8時50分於新竹竹東中興路某出租套房內的夾層，發現失蹤66小時的少女。這個密室夾層就藏在羅男母親家4樓房間的天花板上，2坪大小的空間放著一張床、一個冰箱以及一隻鯊魚玩偶，如果不是警員搜查時聽到天花板上有聲音，少女恐怕無法這麼快脫困。

▼▲羅男也是在密室夾層中被逮捕。（圖／記者吳奕靖翻攝、張榮恩攝）

由於這起案件自爆發以來持續受到高度關注，為了找到少女，全台一共動員超過200警力支援，外界推測，這或許就是少女能幸運逃過羅男狼爪的原因之一。不過，少女獲救之後曾向家人、朋友透露是如何度過這恐怖的66小時，起初她真的非常害怕遭到傷害，所以一直裝乖假意配合，接著母親把協尋訊息PO上臉書社團「新竹大小事」，羅男還曾拿網友留言給她看，甚至說出「大家都在找妳」之類的話。

至於案件的詳細過程，最先被抓的盧男第一時間辯稱不認識少女，只是好心讓她搭便車，但隨著案情逐漸明朗，他自知瞞不住了，才在偵訊時吐實，承認是受羅男所託載少女前往竹東，之後開車載著少女的手機在市區亂繞，最後丟在台北中正橋下，企圖混淆視聽、誤導警方。

▼▲盧男（上圖）、王男（下圖）皆無保請回。（圖／記者吳奕靖攝）

而套房管理員王姓男子辯稱，他平時是幫羅男管理套房分租的事情，雖然把臉書帳號借給羅，但不知道用途，後來見到少女前來，以為只是來租屋的房客，並不清楚囚禁一事。高雄地檢署檢察官認為，王男涉案程度不高，盧男也已經清楚交代案情，無串證之虞，因此諭令2人無保飭回，僅限制住居。

另外，關鍵主嫌羅男因為拒絕夜間偵訊，暫時被送往刑大拘留所，預計今日（2日）上午移送高雄地檢署進行偵訊。