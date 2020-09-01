瘦肉精對人體有影響嗎？　基隆醫院營養師：24小時內排出高達85%

▲ 您了解什麼是「瘦肉精」嗎？衛福部基隆醫院教您吃得營養又健康。（圖／衛生福利部基隆醫院提供）

記者郭世賢／基隆報導

近日政府宣布即將開放含「萊克多巴胺」的美豬進口，引發各界議論紛紛。民眾最關注的莫過於是若將這些肉品吃下肚，是否會影響或危害人體的健康。衛生福利部基隆醫院營養師何浩恩表示，人體在食用含萊克多巴胺的肉品後，在24小時內有高達85%萊克多巴胺可經由尿液或糞便排出，代謝速度相對快速。

營養師何浩恩指出，萊克多巴胺的使用是添加至家畜或家禽飼料中，可以促進其瘦肉生長比例、減少體脂肪，因此又被稱為瘦肉精。依據食品藥物管理署資料指出，成人每天可容許的萊克多巴胺攝取上限為60微克，換句話說，一天需食用5.6公斤以上的肉品才有可能超出標準。

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何浩恩表示，國人日常飲食生活應考量到慢性疾病的預防及降低罹患的風險，建議可以先從控制對健康造成影響的因素著手：飲食保持均衡：可以攝取蔬果、堅果、深海魚類，不建議食用過多的肉品，尤其是紅肉類，也應儘量避免食用內臟或富含脂肪的部位等；烹調時儘量少油、少鹽、戒糖等，得舒飲食與地中海飲食是臨床實證可採用的飲食模式。

維持適度運動：遵循「333原則」每周至少運動3次，每日體能活動累積至少有30分鐘、多選擇可使心跳速率達到每分鐘120至130的有氧式運動，如：游泳、慢跑、快走、騎單車等。

定期健檢及追蹤：建議40歲以上成人應每年定期進行健康檢查，隨時監測自己的健康狀況；而有高血壓等慢性疾病的人，也應定期追蹤及回診，以了解病情是否控制良好。

適時紓解壓力並保持愉悅的心情：長期處於緊繃狀態，容易影響生、心理的發展，建議找到個人喜歡的方式來放鬆，適時釋放壓力、緩和心情有助健康，如瑜伽、芳療、閱讀等。若是特殊、敏感族群，例如孕婦、產婦，兒童，青少年或病人，建議可至營養諮詢門診，遵循專業營養師建議之飲食規劃。

何浩恩呼籲民眾，養成均衡的飲食習慣、保持規律的作息以及每周至少有150分鐘的體能活動，如此方能有效的強化身體健康，讓疾病遠離您和我。

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