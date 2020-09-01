馬辦酸王定宇「大腦是好東西」：馬政府未開放瘦肉精美豬進口





▲前總統馬英九。（資料照／記者羅婉庭攝）



記者羅婉庭／台北報導

針對民進黨立法委員王定宇指前總統馬英九「認真推動開放瘦肉精美豬美牛」，馬英九辦公室1日表示，「大腦是個好東西，請王委員參考」，馬政府堅持「牛豬分離」政策，考量豬肉為國人食用量最大的肉類，基於健康風險，並未開放含瘦肉精的美豬進口。

馬英九辦公室指出，王定宇於臉書分享馬英九「治國週記」影片片段，以馬英九提及在美留學時購買豬腳的經驗，質疑馬英九前後態度不一。馬辦提醒王定宇，美國食品藥物管理局於1999年才核准豬用瘦肉精培林添加於豬飼料，馬英九留美的70年代，並沒有瘦肉精美豬。「大腦是個好東西」，請王委定宇指控他人前先做點功課。

馬英九辦公室表示，民進黨執政的屏東縣於八八水災中受創嚴重，馬英九因此拍攝治國週記，協助曹啟鴻縣長推銷萬巒豬腳、紅豆、洋蔥、黑珍珠蓮霧等屏東農特產品，並呼籲民眾到屏東旅遊。

馬英九辦公室指出，馬英九明明是推廣屏東美食，王委員與部分黑心人士，卻故意扭曲為推銷瘦肉精美豬，想要以此「打臉」，如此低劣醜陋的手段，應受民眾唾棄。針對部分媒體見獵心喜，以「抓到了」、「露馬腳」為報導，馬辦也反問，到底抓到了什麼？ 抓到馬英九積極推銷屏東農特產品？ 呼籲媒體對於素行不良者的言行，要特別小心，以免被誤導而傳達錯誤資訊。

馬英九辦公室表示，馬政府堅守「牛豬分離」政策，考量豬肉為國人食用量最大的肉類，基於健康風險，並未開放含瘦肉精的美豬進口。蔡政府不僅開放含瘦肉精美豬及豬內臟進口，還開放瘦肉精為合法飼料添加物，讓國產豬肉也籠罩於瘦肉精危害下。蔡政府如此不顧國人健康，民眾應睜大眼睛認清，並牢記是哪些民代在護航，下次以選票制裁。

馬英九辦公室說，意識形態不是問題，但意識形態凌駕常識、判斷與作為人的基本良知，因此顛倒黑白，就是大問題。請王定宇自己照照鏡子，自我發現問題。