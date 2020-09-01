屏東林管處即日起收購小花蔓澤蘭　每公斤5元數量無上限

▲屏東林區管理處即日起收購小葉蔓澤蘭，每公斤5元，收購數量無上限。 （圖／取自屏東林管處臉書）

記者陳崑福／屏東報導

為防治危害嚴重的小花蔓澤蘭，屏東林區管理處將於9月5日在屏東縣來義鄉喜樂發發森林公園等地舉辦「外來入侵種小花蔓澤蘭防治宣導活動」，邀請大家一起來拔除小花蔓澤蘭，現場除有DIY體驗及林業宣導攤位外，還準備宣導品100份及台灣原生種苗木200株分送給參加民眾。

小花蔓澤蘭，在國際上被列為世界百大入侵種，並有「綠癌」、「生態殺手」的稱呼！原產於中南美洲，為菊科蔓澤蘭屬藤蔓草本植物，主要分佈於海拔1000公尺以下廢耕農地、果園、山坡地等，具優勢無性繁殖力，莖節均能萌發成為不定芽又開始長成新的植株，每年10月至隔年2月是小花蔓澤蘭開花結果期，種子會趁這時期飛散傳播，大舉入侵到它處。所以亟需在開花結果、大量繁殖之前將它剷除，以達防治目的。林務局因此將每年8月15日至9月15日訂為「小花蔓澤蘭防治月」。

屏東林管處表示，5日活動主場在來義鄉外，另在高雄市旗山區（中寮山瞭望台廣場）、高雄市六龜區（藤枝林道4-5公里處），及屏東縣牡丹鄉（大梅溪生態示範區後方）等3處辦理防治宣導活動，可電08-7236941轉220鄭小姐。

屏東林管處表示，自2020年9月1日開始每週二、四上午9時到12時，下午1時到4時分別在恆春、六龜、潮州、旗山工作站等地區辦理收購小花蔓澤蘭，且從今年起全年辦理，收購價格維持每公斤5元，收購數量無上限。

屏東林管處希望透過防治宣導活動，讓民眾瞭解外來入侵植物威脅本土景觀生態的嚴重性，並重視防治，讓大地恢復原有自然美麗樣貌。

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