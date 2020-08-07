除「蔓」要及時「開花前連根拔除」 花蓮收䝼每公斤加碼至8元

▲花蓮林管處一連4個週六辦理除「蔓」宣導活動。（花蓮林管處提供）

記者王兆麟花蓮報導

外來種小花蔓澤蘭強勢入侵花蓮，危害生態平衡，為加強宣導及防治，花蓮林區管理處8月8日起一連4個周六辦理除蔓宣導活動，讓民眾及公部門相關單位認識其生長特性、危害情形及正確移除的季節與方式，保護生態環境從公私協力合作開始。



林管處表示，小花蔓澤蘭的生長速度極快，會攔截光線導致其他植物無法行光合作用而死亡，因此素有「綠癌」、「植物殺手」等恐怖稱號，現已大面積入侵花蓮低海拔山坡地及休耕農地，嚴重危害生態，呼籲民眾可從住家周圍的除蔓做起，移除重點是以人工將根部挖（拔）除，攀附在樹體上之藤蔓則於拔除根系後，以陽光曝曬使其枯萎，截斷其無性生殖的超強繁殖力，最佳除蔓季節則為每年10月開花前，效果最佳。



第一場活動8日在壽豐鄉豐田車站登場，現場設置不同闖關關卡，讓民眾藉由遊戲認識小花蔓澤蘭的形態特徵、了解正確拔除方式、推廣林務局「拔草吧」通報平台、體驗護管員工作，完成闖關便可兌換宣導品。



15日在新城鄉193線道旁的2618號防風保安林，結合除蔓及淨灘，透過實際清除外來入侵植物及垃圾，宣導維護生態及保安林環境的重要性。



22日在卓溪鄉南安遊客中心廣場，有當地特色攤商及環境教育宣導攤位，並鼓勵民眾事前或當天拔除小花蔓澤蘭植株並裝袋，至市集現場換取「小花代幣」，代幣可於當日小市集換取贈品。



9月5日為小花蔓澤蘭全國防治日，在鳳林鎮鳳林公園辦理「慢城不蔓市集」，將除蔓宣導結合花蓮在地特色市集，並與讚炭工房、花手巾植物染工坊合作，向民眾展示小花蔓澤蘭產品的多元利用。



林管處表示，除參與上述4場移除小花蔓澤蘭推廣活動外，民眾動手除蔓，還能賺外快！今年林務局仍會以每公斤新台幣5元補助花蓮縣政府收購小花蔓澤蘭，縣府也配合加碼至8元，除花蓮市、新城鄉及鳳林鎮外，有興趣的民眾可向其餘10個鄉鎮市公所洽詢。外來種小花蔓澤蘭強勢入侵花蓮，危害生態平衡，為加強宣導及防治，花蓮林區管理處8月8日起一連4個周六辦理除蔓宣導活動，讓民眾及公部門相關單位認識其生長特性、危害情形及正確移除的季節與方式，保護生態環境從公私協力合作開始。



林管處表示，小花蔓澤蘭的生長速度極快，會攔截光線導致其他植物無法行光合作用而死亡，因此素有「綠癌」、「植物殺手」等恐怖稱號，現已大面積入侵花蓮低海拔山坡地及休耕農地，嚴重危害生態，呼籲民眾可從住家周圍的除蔓做起，移除重點是以人工將根部挖（拔）除，攀附在樹體上之藤蔓則於拔除根系後，以陽光曝曬使其枯萎，截斷其無性生殖的超強繁殖力，最佳除蔓季節則為每年10月開花前，效果最佳。



第一場活動8日在壽豐鄉豐田車站登場，現場設置不同闖關關卡，讓民眾藉由遊戲認識小花蔓澤蘭的形態特徵、了解正確拔除方式、推廣林務局「拔草吧」通報平台、體驗護管員工作，完成闖關便可兌換宣導品。



15日在新城鄉193線道旁的2618號防風保安林，結合除蔓及淨灘，透過實際清除外來入侵植物及垃圾，宣導維護生態及保安林環境的重要性。



22日在卓溪鄉南安遊客中心廣場，有當地特色攤商及環境教育宣導攤位，並鼓勵民眾事前或當天拔除小花蔓澤蘭植株並裝袋，至市集現場換取「小花代幣」，代幣可於當日小市集換取贈品。



9月5日為小花蔓澤蘭全國防治日，在鳳林鎮鳳林公園辦理「慢城不蔓市集」，將除蔓宣導結合花蓮在地特色市集，並與讚炭工房、花手巾植物染工坊合作，向民眾展示小花蔓澤蘭產品的多元利用。



林管處表示，除參與上述4場移除小花蔓澤蘭推廣活動外，民眾動手除蔓，還能賺外快！今年林務局仍會以每公斤新台幣5元補助花蓮縣政府收購小花蔓澤蘭，縣府也配合加碼至8元，除花蓮市、新城鄉及鳳林鎮外，有興趣的民眾可向其餘10個鄉鎮市公所洽詢。

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