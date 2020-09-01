違規左轉整根後保桿噴飛消失　車主神操作挨嗆「雞腿換駕照」

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記者黃翊婷／綜合報導

台中一名機車騎士日前經過十字路口時，與對向一輛違規左轉的轎車發生擦撞，力道之大連車子的後保險桿都整根脫落。然而，等到警方到場處理時，後保險桿卻離奇消失，由於剛好是農曆七月份，一度讓現場所有人員毛毛的，後來進一步追查，這才發現是駕駛自己撿起來藏在車子裡。

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▲騎士閃避不及撞上白車的車尾。（圖／東森新聞，下同）

根據《東森新聞》報導，白色轎車行經台中市北屯區太原路三段，準備左轉進九龍街時，卻與一名直行的機車騎士發生擦撞，騎士當場人車彈飛，翻滾一圈後倒地，白車的後保險桿也整根被撞到脫落，全程只有短短1、2秒鐘。

按照規定來說，白車駕駛應該要在路口待轉，等到左轉的綠燈亮起才能轉彎，但他提前起步，才會導致車禍發生。不過，更離奇的是，等到警方到場處理時，卻怎麼也找不到噴飛的後保險桿，還以為是農曆七月大白天就遇到什麼「超自然力量」。

▲白車的後保險桿脫落。

原來，白車駕駛下車之後，手刀衝刺將掉在地上的後保險桿撿起來，再塞進車子裡「裝沒事」。而騎士這一撞導致腿部挫傷，真相揭開之後，雙方氣得站在警車前理論，他一時沒忍住脫口罵出，「你的駕駛（照）是雞腿換來的嗎？」

台中市第五警分局交通分隊小隊長吳俊儒表示，車禍現場的測量警員都有做好做滿，該拍的照片也都有拍，基本上已經蒐證完畢。也就是說，就算白車駕駛把後保險桿藏起來，恐怕也躲不過該負的責任了。

▼駕駛和騎士站在警車前爭論不休。