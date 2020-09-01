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梅莎登「今年風王」估轉強颱！北北基大雨特報　海神最快今接力生成

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天氣圖。（圖／翻攝RAMMB）

▲氣象局觀測，梅莎今晨2時中心中心位置在台北東北東方510公里海面上，也是距離台灣相對最近的時刻。（圖／翻攝RAMMB）

記者陳俊宏／台北報導

北北基3縣市大雨特報，今可能雙颱共舞！中央氣象局預報員陳伊秀表示，中度颱風梅莎今天（1日）上午有機會增強成強烈颱風；而位於關島北方海面的熱帶性低氣壓，今也有機會增強成今年第10號颱風「海神」。另外，梅莎目前中心附近最大風速每秒45公尺，已登上今年西北太平洋「風王」。

氣象局今晨對台北市、新北市和基隆市發布大雨特報，颱風外圍環流影響，易有短時強降雨，今清晨至上午基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

請繼續往下閱讀...

陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今受到颱風外圍環流影響，北部、東北部有間歇性降雨，有局部大雨或較大雨勢發生機率，其他地區以午後雷陣雨為主；而隨著颱風下半天逐漸遠離，降雨也會趨緩。

▼梅莎今可能轉強颱。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局觀測，梅莎今晨2時中心氣壓938百帕，中心位置在琉球西南西方120公里海面上（台北東北東方510公里海面上），以每小時15公里速度，向北北西轉北進行，中心附近最大風速每秒45公尺（即每小時162公里），相當於14級風，瞬間最大陣風每秒55公尺（即每小時198公里），相當於16級風，7級風暴風半徑220公里，10級風暴風半徑80公里。

陳伊秀說，梅莎強度目前處於中颱接近上限，今有機會變強颱，看上午8時那一報有沒有機會；梅莎今晨距離琉球群島很近，即將通過當地，而此時也是距離台灣相對最近的時刻。梅莎目前中心附近最大風速每秒45公尺，超越中心附近最大風速每秒43公尺的「黃蜂」和「巴威」，登上今年西太平洋風王。

陳伊秀表示，周三環境場仍偏西南風，中南部有局部短暫降雨，其他地區偏午後雷陣雨，其中又以山區為主，而北部、東北部平地也有些雷雨。

▼北北基大雨特報。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼今晨0時至6時累積雨量圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

陳伊秀提醒，周四、周五高壓沒往西邊靠，台灣附近類似低壓帶環境，中部以北吹偏北風、東北風，南部吹偏西南風，各地水氣比較多，西半部和東北部除午後之外的時間，也有局部短暫陣雨或雷雨；其中又以周四水氣較明顯，估西半部沿海雨勢到晚上都還有。

陳伊秀指出，周六至下周一恢復西南風環境場，中南部有些短暫降雨，其他地區以午後雷陣雨為主，包括山區、北部和東北部平地。

氣象局觀測，熱帶性低氣壓在關島北方海面，向南南西移動，時速20公里，有發展為輕度颱風的趨勢。陳伊秀分析，它目前結構還在重整，今有機會增強為輕度颱風，時間可能落在下午或晚上。

陳伊秀說，該系統未來動向因比較快北轉，對台灣的影響比梅莎更東邊、更遠、更間接；至於未來強度因它的「起跑點」緯度較高，而梅莎是在緯度較低、發展條件較好的菲律賓東方海面，所以它的強度還要再觀察。

▼梅莎颱風和熱帶低壓潛勢路徑預報圖。（點圖可放大／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼各國模式模擬梅莎颱風和熱帶低壓未來路徑。（點圖可放大／翻攝typhoon2000）

天氣圖。（圖／翻攝typhoon2000）

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