嗆陳時中「屁咧」　宅神批進美豬牛是「禁藥比賽」：換到什麼拿出來

▲宅神昨晚直播開噴。（圖／翻攝自朱學恒臉書）



記者崔子柔／綜合報導

蔡英文政府決定開放萊克多巴胺豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，引起各界議論，「宅神」朱學恒對此就表示，覺青側翼覺得美豬牛早就進口所以沒差，但事實上先前開放的都不含瘦肉精，這是「開放禁藥比賽嗎？」他也嗆陳時中提到此舉能換得台灣國際地位的說法，「屁咧！你覺得你要相信一個衛福部長對國際外交的評論嗎？我不相信啊！」

朱學恒昨晚在臉書直播表示，「美豬美牛早就進來了，所以覺青側翼覺得沒差嗎？不是啊，20年來累積50萬噸的美豬都是沒有瘦肉精的美豬，這個類比就像是台灣就有田徑比賽，但是你要特別為了一個國家的少數選手開放打禁藥激素的人來參加比賽，這不是很奇怪嗎？原先就有進口了啊，現在特別開放是禁藥比賽嗎？」

請繼續往下閱讀...

朱學恒提到，開放後會對台灣豬的外銷造成影響，即便台灣豬是沒有使用瘦肉精的高品質豬肉，但含瘦肉精美豬進入台灣後，台灣法律也容許含瘦肉精，對其他國家的進口商來說，台灣豬等同是在一個瘦肉精合法的國家所養、產銷、賣的豬肉，加上沒有限制加工廠台豬混美豬再出口，未來政府要如何確保台灣豬這個品牌還有很強的戰力？

另外，朱學恒提到陳時中昨日上節目被問及「開放美豬牛換得什麼」時，陳時中回應：「一個台灣在國際上的地位。」朱學恒直噴「屁咧！」，他相信陳時中的防疫能力，但什麼時候管到外交和國際地位了，「你覺得你要相信一個衛福部長對國際外交的評論嗎？我不相信啊！」，如果政府真的能以開放美豬牛來和美國交換的東西，「好啊，拿出來嘛，告訴大家啊，看是換到了台美協防或是台美友好或是台美武器打8折，都沒有嘛！」

▼宅神昨晚直播開噴。（圖／翻攝自朱學恒臉書）

