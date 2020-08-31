越南嬰「氣管軟化狹窄」命危跨海求助　中國附醫救回！母淚：謝謝台灣

▲越南男嬰患先天性支氣管狹窄，來台求助，台灣醫療團隊及時救援成功。（圖／中國附醫提供）

記者李忠憲／台中報導

台灣國際醫療人道救援不因新冠肺炎中斷！越南1歲大男嬰凱凱（化名）因「雙側嚴重氣管軟化狹窄症」無法自主呼吸，長期靠呼吸器維生，雖然開過3次氣管手術，病情卻日益惡化，生命垂危。在外交部、衛福部特許後，凱凱與媽媽來台在中國醫藥大學附設醫院兒童醫院醫療團隊手術治療下，病情終獲改善，更寫下親筆卡片，向台灣及醫療團隊表達十二萬分謝意。

年僅1歲的凱凱在在越南胡志明市出生，出生時體重約2900克，竟在5個月大時出現反覆感染肺炎、呼吸困難衰竭。生父因此拋棄他，生母與外婆則不放棄，賣出房地轉現金，幫凱凱籌醫藥費。

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▲▼醫療團隊透過軟式氣管鏡治療男嬰支氣管狹窄問題。（圖／中國附醫提供）

凱凱先後到當地醫院檢查，發現他罹患「主氣管及雙側支氣管狹窄軟化」，雖然前後3次動刀卻看不到效果，病情反而越來越惡化，最後需要依賴插管及呼吸器維生，生命垂危。當地主治醫師今年向中國附醫求援，原安排今年3月赴台灣就醫，卻遇上新冠肺炎疫情嚴重，起飛前突然宣布取消。

中國附醫國際醫療中心執行長周艾齊說，凱凱4個月後病情越來越嚴重，已住進越南兒童醫院加護病房，當地醫師再度請求能讓凱凱到台灣治療，延續生命。醫院立刻準備簽呈、向長官報備並送簽衛福部，一直到凱凱與生母搭著醫療專機在台灣台中機場落地，整個時間不到72小時，他只能說「台灣效率太驚人！」

凱凱與母親抵台下機後，中國附醫兒童醫院派醫師陳傑賀率兒科急救團隊到機場接機，一行人到醫院後先將凱凱送到隔離病房，確認安全無虞後，開始進行診斷。

▲凱凱順利抵台獲得治療，生母感動落淚。（圖／中國附醫提供）

兒童醫院副院長宋文舉說，醫療團隊用「軟式氣管鏡」確認凱凱是「左右雙側支氣管嚴重狹窄」，正常管徑約6、7毫米，但他左側管徑竟小於2毫米。醫師先後進行左側氣管擴張術，並置入金屬支架治療。凱凱術後呼吸狀況立刻有明顯進步，慢慢可以自主呼吸不用依賴呼吸器。

他也說，「軟式氣管鏡」優點是創傷性小，避免傳統開胸頸手術，或針對開刀也無法治癒的病灶，治療成效良好，對患有先（後）天氣道異常、呼吸困難衰竭、長期依賴或無法脫離呼吸器之嬰兒，是安全、簡便、準確診斷及有效治療的醫具。幼兒如病況危急，熟練操作軟式氣管鏡治療可立刻改善症狀。

▲▼生母昱凱凱回越南前，醫護還舉辦送別會，生母也親筆寫感謝卡片。（圖／中國附醫提供）

中國附醫說，疫情緊繃期間，台灣醫師及外交部合力營救1歲小生命，讓凱凱可以健康快樂長大。醫療和人道救援超過國界，只要嚴守衛福部的防疫規範，就可讓民眾和國際病患安心。

在中國附醫醫護細心照顧下，凱凱病情恢復快速，日前出院。醫護更在他們離開台灣前，舉行歡送會，還贈送可愛絨毛玩偶給凱凱。凱凱母親也親筆寫下英文的感謝卡片，謝謝台灣，也謝謝醫療團隊如此用心。

・一抹逆齡

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