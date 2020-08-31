　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

越南嬰「氣管軟化狹窄」命危跨海求助　中國附醫救回！母淚：謝謝台灣

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼越南男嬰患先天性支氣管狹窄，來台求助，台灣醫療團隊及時救援成功。（圖／中國附醫提供）

▲越南男嬰患先天性支氣管狹窄，來台求助，台灣醫療團隊及時救援成功。（圖／中國附醫提供）

記者李忠憲／台中報導

台灣國際醫療人道救援不因新冠肺炎中斷！越南1歲大男嬰凱凱（化名）因「雙側嚴重氣管軟化狹窄症」無法自主呼吸，長期靠呼吸器維生，雖然開過3次氣管手術，病情卻日益惡化，生命垂危。在外交部、衛福部特許後，凱凱與媽媽來台在中國醫藥大學附設醫院兒童醫院醫療團隊手術治療下，病情終獲改善，更寫下親筆卡片，向台灣及醫療團隊表達十二萬分謝意。

年僅1歲的凱凱在在越南胡志明市出生，出生時體重約2900克，竟在5個月大時出現反覆感染肺炎、呼吸困難衰竭。生父因此拋棄他，生母與外婆則不放棄，賣出房地轉現金，幫凱凱籌醫藥費。

請繼續往下閱讀...

▲▼越南男嬰患先天性支氣管狹窄，來台求助，台灣醫療團隊及時救援成功。（圖／中國附醫提供）

▲▼醫療團隊透過軟式氣管鏡治療男嬰支氣管狹窄問題。（圖／中國附醫提供）

▲▼越南男嬰患先天性支氣管狹窄，來台求助，台灣醫療團隊及時救援成功。（圖／中國附醫提供）

凱凱先後到當地醫院檢查，發現他罹患「主氣管及雙側支氣管狹窄軟化」，雖然前後3次動刀卻看不到效果，病情反而越來越惡化，最後需要依賴插管及呼吸器維生，生命垂危。當地主治醫師今年向中國附醫求援，原安排今年3月赴台灣就醫，卻遇上新冠肺炎疫情嚴重，起飛前突然宣布取消。

中國附醫國際醫療中心執行長周艾齊說，凱凱4個月後病情越來越嚴重，已住進越南兒童醫院加護病房，當地醫師再度請求能讓凱凱到台灣治療，延續生命。醫院立刻準備簽呈、向長官報備並送簽衛福部，一直到凱凱與生母搭著醫療專機在台灣台中機場落地，整個時間不到72小時，他只能說「台灣效率太驚人！」

凱凱與母親抵台下機後，中國附醫兒童醫院派醫師陳傑賀率兒科急救團隊到機場接機，一行人到醫院後先將凱凱送到隔離病房，確認安全無虞後，開始進行診斷。

▲▼越南男嬰患先天性支氣管狹窄，來台求助，台灣醫療團隊及時救援成功。（圖／中國附醫提供）

▲凱凱順利抵台獲得治療，生母感動落淚。（圖／中國附醫提供）

兒童醫院副院長宋文舉說，醫療團隊用「軟式氣管鏡」確認凱凱是「左右雙側支氣管嚴重狹窄」，正常管徑約6、7毫米，但他左側管徑竟小於2毫米。醫師先後進行左側氣管擴張術，並置入金屬支架治療。凱凱術後呼吸狀況立刻有明顯進步，慢慢可以自主呼吸不用依賴呼吸器。

他也說，「軟式氣管鏡」優點是創傷性小，避免傳統開胸頸手術，或針對開刀也無法治癒的病灶，治療成效良好，對患有先（後）天氣道異常、呼吸困難衰竭、長期依賴或無法脫離呼吸器之嬰兒，是安全、簡便、準確診斷及有效治療的醫具。幼兒如病況危急，熟練操作軟式氣管鏡治療可立刻改善症狀。

▲▼越南男嬰患先天性支氣管狹窄，來台求助，台灣醫療團隊及時救援成功。（圖／中國附醫提供）

▲▼生母昱凱凱回越南前，醫護還舉辦送別會，生母也親筆寫感謝卡片。（圖／中國附醫提供）

▲▼越南男嬰患先天性支氣管狹窄，來台求助，台灣醫療團隊及時救援成功。（圖／中國附醫提供）

中國附醫說，疫情緊繃期間，台灣醫師及外交部合力營救1歲小生命，讓凱凱可以健康快樂長大。醫療和人道救援超過國界，只要嚴守衛福部的防疫規範，就可讓民眾和國際病患安心。

在中國附醫醫護細心照顧下，凱凱病情恢復快速，日前出院。醫護更在他們離開台灣前，舉行歡送會，還贈送可愛絨毛玩偶給凱凱。凱凱母親也親筆寫下英文的感謝卡片，謝謝台灣，也謝謝醫療團隊如此用心。

一抹逆齡

【更多新聞】

「世間最兇殘子彈」曝光！不會立即奪命...但讓人極度痛苦多日亡

台中林酒店遭爆抓老鼠「多到要填表」！恐怖現場「仍有蟑屍」挨罰了

獨／書記官拿相驗專用章蓋指揮書　獲緩起訴竟拒付公益金

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
建中校友夜闖母校拍照！串「嗯啊嗯啊片」...下場曝
高雄少女失蹤...37歲駕駛被逮！見警察「吐6字」狂鬼打牆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

陳玉珍交友軟體「尬聊鮮肉」！對話外流　藍營議員認證：是真的

剝蝦行為感動12年！老公「一句話」秒崩潰　人妻：被騙了

全台路口明起交通大執法1個月　5取締重點：不讓行人最高罰3600元

加密、限時都沒用！「暗卡」強制備份Dcard裸照　素人一傳就爽賺

台中鉛中毒再增2例達32人　受害議員曝解毒針劑數值：還超標5倍

10個細節讓人變身英國王妃！夏天帆布鞋、配飾玩創意　輕鬆擁有皇室風采

越南嬰「氣管軟化狹窄」命危跨海求助　中國附醫救回！母淚：謝謝台灣

快訊／下班雨彈擴大襲！北北基15縣市大雨特報　防雷擊強陣風

台灣留學生被誤會！日本節目曝「低學歷1特徵」網曝：容易藏武器

女兒剛上小學！媽一看搜尋紀錄「炮阿蝦」笑了　網揪亮點：不單純

40歲趙小僑跳ITZY《Not Shy》　和兒子劉子銓女同學組團..完全無違和

吳奇隆突襲楊洋遭5保安壓制在地　導演崩潰狂喊：那是藝人

豆漿店大火！男燒成焦屍今出殯 受資助學弟跪地哭：下輩子再還

驚悚影片曝！新竹南寮放風箏...小朋友遭「強風捲起」高空中猛甩

飛飛咘咘「兩小無猜」他突回頭要「飛高高」　下秒翔翔牽走..爸爸黑人急了：這節骨眼

趙麗穎.李冰冰COS17年前的蔡依林　同款造型神還原《說愛你》MV

散步偶遇陌生霸氣柴「定格狂看」　膽小柴慌張回眸：幹嘛一直看我

10歲童「起跑」穿越馬路慘遭騎士撞飛　1公尺外就是斑馬線

韓庚X《青你2》金子涵重現《快樂崇拜》　跳一半「褲子破掉」全場傻眼笑爆

阿璞牽著黃雨萱合唱《想見你》　柯佳嬿助陣八三夭後悔「早知道喝兩杯」

陳玉珍交友軟體「尬聊鮮肉」！對話外流　藍營議員認證：是真的

剝蝦行為感動12年！老公「一句話」秒崩潰　人妻：被騙了

全台路口明起交通大執法1個月　5取締重點：不讓行人最高罰3600元

加密、限時都沒用！「暗卡」強制備份Dcard裸照　素人一傳就爽賺

台中鉛中毒再增2例達32人　受害議員曝解毒針劑數值：還超標5倍

10個細節讓人變身英國王妃！夏天帆布鞋、配飾玩創意　輕鬆擁有皇室風采

越南嬰「氣管軟化狹窄」命危跨海求助　中國附醫救回！母淚：謝謝台灣

快訊／下班雨彈擴大襲！北北基15縣市大雨特報　防雷擊強陣風

台灣留學生被誤會！日本節目曝「低學歷1特徵」網曝：容易藏武器

女兒剛上小學！媽一看搜尋紀錄「炮阿蝦」笑了　網揪亮點：不單純

陳玉珍交友軟體「尬聊鮮肉」！對話外流　藍營議員認證：是真的

UNIQLO X Jil Sander放話回歸！先來入手法式「INES」系列解解渴

余苑綺直腸癌復發…5個月開刀3次　「七夕曬女」網淚：最勇敢媽媽

包偉銘子開車撞5機車！婦拒和解嗆：法律教訓　求償1500萬結果曝

蘋果、特斯拉完成拆股「新股價曝光」　外媒曝進場甜蜜點！

新冠疫苗需2劑才有足夠抗體　專家：將成為史上最艱鉅接種計劃

LINE WEBTOON《整容液》改編　南韓最詭異怪談9／18上映

《半澤直樹》再創升級版金句！「撒、撒、撒」「Death」魔性洗腦

安倍晉三飽受「潰瘍性大腸炎」之苦　醫曝「臨床症狀」：病因仍不明

蘋果、特斯拉上演拆股蜜月行情？　盤前漲幅逾1%

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

生活熱門新聞

好市多烤雞「嗑到剩骨架」才退！母子1理由強辯

加油70元「給1千卻找830」　她轟：手法太粗糙

梅莎最接近台灣時刻到　將轉強颱

飯糰包到一半！阿姨狂罵「這樣有毒啊」

風箏捲甩女童母目睹！教練曝恐怖現場

9/1起交通大執法1個月！　台大教授：大家小心了

藝FUN券9點開搶　4大資格曝光

梅莎最快今成變強颱「全台雨2天」！　最靠近時間出爐

1300人搶應徵！館長「台中健身房」引暴動

10號颱海神最快明生成　移動路徑曝

北北基15縣市大雨特報

辦ETC「狂凹一條龍服務」　店員神反擊！客臉垮

梅莎颱風眼開了「威力直逼強颱」

愛妻坐月子！他列「30天菜單」親手下廚

更多熱門

相關新聞

京東力拚全球開店計畫 看好台灣電商「爆出大黑馬！」

京東力拚全球開店計畫 看好台灣電商「爆出大黑馬！」

大陸第二大電商京東今（31日）舉行「京」動全球計劃記者會，通過供應鏈賦能、大數據賦能、商家賦能、營銷賦能、千萬補貼五個方面助力商家實現一盤貨賣全球。其中，包含香港、台灣合作商家，九月起可以向京東申請開店，大約一個半月就能開線上店，未來可以把貨賣到美國日本俄羅斯法國等地。

疫情苦...東南旅遊：較往年少95%業績

疫情苦...東南旅遊：較往年少95%業績

台中休旅車違停紅線！騎士撞上頭部重創慘死

台中休旅車違停紅線！騎士撞上頭部重創慘死

越南國服秀暨美食饗宴登場　亮麗繽紛令人驚艷

越南國服秀暨美食饗宴登場　亮麗繽紛令人驚艷

1300人搶應徵！館長「台中健身房」引暴動

1300人搶應徵！館長「台中健身房」引暴動

關鍵字：

肺炎疫情越南跨海醫療中國附醫台中

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

舒淇耳下3公分短髮　新造型帥炸

好市多烤雞「嗑到剩骨架」才退！母子1理由強辯

疑帶走高雄少女！保全界李宗瑞曝光

15歲小小彬升高中了！

高雄少女失聯2天…警找到嫌疑車！37歲男喊：搭便車

驚悚影片曝　小朋友遭「強風捲起」

房東「只穿小可愛收租」鮮肉哥勸不聽：還激凸

嫌疑車內部曝光　少女仍失蹤

高雄少女失聯43hrs！北市警擬出動M化定位車

加油70元「給1千卻找830」　她轟：手法太粗糙

「售」中間一橫特別長！藏特殊用意

即／高雄少女失聯2天！警方新北尋獲車主

18歲騎士北宜遇小黃超車...失控摔邊坡喪命！

楊偉中逝世2年　陳以真首PO文：很思念

破窗尋女友見「男裸躺在床」！下秒慘遭K破相

更多

最夯影音

更多
40歲趙小僑跳ITZY《Not Shy》　和兒子劉子銓女同學組團..完全無違和

40歲趙小僑跳ITZY《Not Shy》　和兒子劉子銓女同學組團..完全無違和
吳奇隆突襲楊洋遭5保安壓制在地　導演崩潰狂喊：那是藝人

吳奇隆突襲楊洋遭5保安壓制在地　導演崩潰狂喊：那是藝人

豆漿店大火！男燒成焦屍今出殯 受資助學弟跪地哭：下輩子再還

豆漿店大火！男燒成焦屍今出殯 受資助學弟跪地哭：下輩子再還

驚悚影片曝！新竹南寮放風箏...小朋友遭「強風捲起」高空中猛甩

驚悚影片曝！新竹南寮放風箏...小朋友遭「強風捲起」高空中猛甩

飛飛咘咘「兩小無猜」他突回頭要「飛高高」　下秒翔翔牽走..爸爸黑人急了：這節骨眼

飛飛咘咘「兩小無猜」他突回頭要「飛高高」　下秒翔翔牽走..爸爸黑人急了：這節骨眼

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面