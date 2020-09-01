高雄少女失聯3天！私聊3月北上應徵工作　母回應：她賣面膜賺過錢

▲家屬公布少女的照片，希望大家幫忙留意。（圖／少女家屬提供）

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市14歲國中少女失蹤案掀起全台關注，雖然警方昨日（8月31日）已在新北市尋獲盧姓嫌疑人及車輛，但少女的行蹤依舊不明。傳聞少女是為了應徵手遊陪玩的工作才搭車北上，不過，母親表示，女兒先前賣過面膜，早就已經賺到錢了，至於商品來源不排除和互傳訊息的男網友是同一個人。

據了解，失蹤少女今年就讀國一，正準備升上國中二年級，暑假期間一直積極上網尋找打工機會。少女母親透露，女兒5月間曾與一名男網友多次私訊聊天，對方以「打工應徵」為誘因，開出時薪200元、每周都有5萬元消費預算來吸引女兒，日前甚至透過宅配寄來手機、門號以及現金。

少女母親接受《東森新聞》採訪，被問到女兒積極找打工的事情，坦言女兒先前曾在網路上賣面膜，已經有賺到錢了，至於面膜這些商品是從哪裡來的，目前還不是很確定，「好像是同一個，就那一個人（載走她的人）。」

▲少女父親表示，女兒失聯之後，他擔心到吃不下也睡不著。（圖／記者黃子倩翻攝）

回顧事發當天，少女8月29日向家人表示要與同學到旗津遊玩，隨後卻與同學搭乘高鐵前往新竹與網友碰面，兩人於當天下午2時50分分開。雖然兩人約好傍晚5時在高鐵站會合南返，但少女一去不回，手機也打不通，同學站在原地等了6個小時，警覺情況嚴重，這才立即報警求助，並將偷偷記下來的車牌號碼供給警方。

事情爆發之後，熱心的網友們以手機號碼等少數資訊進行交叉比對，意外找到竹東王姓男子曾刊登租屋訊息，再查詢WeChat，竟發現曾在2018年兩度下藥性侵國中少女的羅姓保全大頭照，且使用手機號碼留下的mail信箱查詢，也在twitch平台找到羅男的資料，種種資訊似乎顯示目前少女的處境相當危險。

▲被逮到的盧姓男子。（圖／記者陳以昇攝，下同）

警方第一時間透過GPS尋找少女行蹤，但她的手機訊號不斷變動，且定位範圍過大，搜尋起來相當不容易，所幸警方已掌握特定車牌號碼及車主身分，經相關單位加強攔查後，終於在31日下午攔獲該輛車牌號碼為「7923」的轎車，然而車內只有盧姓駕駛（37歲），未見羅男及少女的身影。

盧姓駕駛供稱，29日下午在新竹高鐵站遇到少女攔車，載她北上後將其放在永和某處下車，隨後就不知道人跑去了哪裡。不過，盧男的說法疑點重重，且該輛轎車也非登記在他的名下，目前警方仍抱持保留態度，並持續深入追查。

高雄三民二分局偵查隊曾順光表示，目前警方一共匡列4名嫌疑人，其中包括羅男，現階段的線索、相關跡證仍在進行比對、過濾，警方不會放棄任何可能的線索，一切與少女的安全為第一優先考量，會盡速破案，幫助少女早日平安回家。

▼警方採驗車上的指紋，並查扣神秘文件。

相關新聞

►高雄少女失蹤！警出動4車埋伏 採驗指紋查扣神秘文件



►高雄少女訊號現蹤台北！警方緊急出動M化車「全面清查萬華區」



►影／「保全李宗瑞」疑拐高雄少女！4天沒回家 妻子竟刪Line重要對話