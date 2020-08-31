高雄少女失蹤！警出動4車埋伏　採驗指紋查扣神秘文件

記者張君豪、陳以昇、鄒鎮宇／台北報導

高雄一名14歲少女失聯近3天，警方透過M化車追尋手機訊號，31日晚間出動4輛車埋伏在台北市中正區廈門街。同時，鑑識人員採檢載過少女的盧男車輛，發現內部藏有好幾箱影印紙及電腦主機鍵盤，並查扣一張神秘文件。

▲警方31日晚間出動4輛汽車，到中正區廈門街156巷口埋伏。（圖／記者張君豪攝）



這名少女在29日搭乘高鐵北上到新竹，上了陌生人的車後失聯。經查，載走少女的汽車車牌為「7923」，偵辦警方立刻將車輛扣留，並帶著37歲盧姓駕駛到警局調查。

▲▼檢警晚間採驗盧男汽車上的指紋。（圖／記者陳以昇攝）



盧男表示，他不認識少女，是對方要求搭便車到永和河堤，才會載少女到目的地後，自行開車離開；此外，該輛汽車是盧男向邱姓友人購買，目前還沒過戶。

由於少女手機訊號開開關關，警方31日先在萬華區國興路一帶攔截到訊號，出動M化車後又在台北市中華路2段、古亭國中附近，以及中正區重慶南路3段等地點，都陸續發現少女手機訊號，立刻派員積極出動協尋。

▲▼盧男後車箱擺有大量影印紙及資料等物品。（圖／記者陳以昇攝）



警方晚間出動4輛汽車，到中正區廈門街156巷口埋伏，周圍都是居住密集的老式公寓和社區大樓，直到深夜10時許才一輛輛離開，目前警力撤離、現場無警力。

同時，盧男被查扣的車輛停放在淡水竹圍所，鑑識人員到場後立刻採驗指紋，並在後車箱中發現好幾箱影印紙及多個黑色塑膠袋，另外還有不明文件數份及電腦鍵盤。

檢警拍照採驗時，扣下一張神秘文件，隨後在車上詭異的衛生紙團中擺放證物標記。警方目前正積極偵辦少女失蹤一案，詳細後續還有待調查釐清。

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▼警方查扣一張神秘文件。（圖／記者陳以昇攝）

