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陳時中說的未爆彈就是豪品！指揮中心公布最新調查情況

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▲▼0910中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者宋良義攝）

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者宋良義攝）

記者洪巧藍／台北報導

口罩國家隊豪品公司被查獲將中國製非醫用口罩，包裝成台灣製3D醫用口罩出售。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（10）日證實，該業者就是日前指揮官陳時中口中所說的「未爆彈」，確認問題後已於9月9日移送檢調，目前還沒發現混用實名制。

▲▼開放美豬美牛，政院記者會，衛福部長陳時中說明。（圖／記者黃克翔攝）

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▲衛福部長陳時中先前談到還有一家在查，而莊人祥今表示「豪品」就是當初提的未爆彈。（圖／記者黃克翔攝）

國內爆發口罩國家隊加利科技拿陸製口罩混用到實名制口罩，震驚各界，指揮中心也啟動調查，陳時中日前透露還有1家調查中，中央流行疫情指揮中心物資組組長蔡壽洤也透露，該廠商輸入陸製非醫用口罩比去年增加1倍。莊人祥今日證實該公司就是豪品。

▲彰化豪品公司負責人200萬元交保。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化豪品公司負責人200萬元交保。（圖／記者唐詠絮攝）

莊人祥表示，豪品公司從大陸進口一批非醫用口罩，假冒台灣製醫用口罩在外販售嫌疑，9月9日已經移送檢調，目前還沒發現混用實名制。至於未來針對口罩如何避免混充情形，莊人祥重申，指揮中心於兩週內針對台灣製造醫用口罩加標MIT、MD字樣，如果查獲混用將嚴辦追蹤。

據了解，豪品從中國進口彩色的立體非醫用口罩，上面印有豪品的鋼印，裝成盒後銷到市面上，外盒上註記為「台灣製造」及「醫用」，成人、兒童尺寸皆有販售。豪品為後期才加入口罩國家隊，日配額為1萬片，初步核對，豪品繳納到實名制通路的口罩與進口的中國口罩樣式不同，但保險起見，豪品8月繳的口罩先放在倉庫。

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