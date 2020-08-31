高雄少女訊號現蹤台北！警方緊急出動M化車「全面清查萬華區」

▲警方追蹤少女手機訊號出現在萬華區，立刻清查當地日租套房。（圖／少女家屬提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄14歲少女獨自北上消失，讓父母擔心尋人。台北警方追蹤GPS訊號，發現少女移動到萬華區國興路一代，立刻派遣警力搜訊該處的日租套房等，並出動M化車協尋，終於斷斷續續捕捉到少女手機訊號。

據悉，少女5月透過網路得知「代打電玩」打工，得到網友寄來的手機、門號及現金後，8月29日與好友一起搭乘高鐵北上新竹，並被盧姓男子接走消失。

警方追查盧男，但盧不斷回「不清楚、不認識」，同時搜索少女手機GPS位置，發現訊號出現在北市中正區水源路一帶，並在31日移動往萬華區國興路一帶。

▲警方尋獲載走少女的車輛，但車內卻未見少女身影。（圖／記者陳以昇攝）



由於萬華區有許多日租套房，警方派出警力協尋，清查萬華區的日租套房、短期商用旅館等，並出動M化車搜尋少女手機訊號，於31日下午在台北市中華路2段、古亭國中附近載發現少女手機訊號，又於下午5時許在中正區重慶南路3段出現約1小時，隨後消失，疑似手機被開開關關，目前正出動警力搜索。

警方表示，搜訊難度很高，但目前仍積極進行。此外，盧姓男子透露，他不認識少女，只是讓對方搭便車，並在永和河堤邊放人，新北警方也在該處尋找中，詳細案情還有待警方釐清。

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