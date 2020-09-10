受疫情影響名牌休閒鞋下殺1.5折　2雙500元有找衝買氣

▲名牌休閒鞋下殺衝買氣 。（圖／記者吳世龍攝）

記者洪靖宜／高雄報導

在疫情圍困下，店家紛紛使出渾身解數，各種優惠紛紛出籠搶客，國內知名鞋業代理商KC光全集團就於高雄左營區華夏路辦下殺廠拍，祭出1.5折的優惠活動，全館均一價480元，且買一送一，為了就是刺激買氣，也讓消費者直呼買到賺到。

▲名牌休閒鞋下殺衝買氣 。（圖／記者吳世龍攝）

KCI光全集團這次舉辦的「美國名牌休閒鞋NG清倉特賣會」，自9月11日起至16日止，主要銷售旗下代理的TOMS、SANUK兩大美國休閒品牌鞋，包括男女鞋款、童鞋、拖鞋甚至是靴款應有盡有，全部均一價480元，購買者還可在指定鞋區再挑一雙鞋，等於買一送一，業者表示，這次是史無前例的舉辦這麼下殺的廠拍，也是為了刺激市場買氣，以現場原價3280元的鞋款來說，480元就是1.5折，另外再送指定鞋款一雙，等於480元買兩雙鞋。

▲光全集團行銷部經理Donny。（圖／記者吳世龍攝）

TOMS是美國公益休閒鞋指標品牌，主要提倡「OneforOne」行動，承諾每售出一雙即捐贈一雙給世界各地需要鞋穿的弱勢兒童；另外，鮮明的綠色笑臉則是SANUK的品牌標誌，已連續六年蟬聯世界鞋類設計大獎，整雙鞋可以輕鬆捲起來且質量相當輕是產品主打特色,穿上便能感受愉快美好是品牌訴求。銷售的兩個品牌鞋款都是美式休閒風格的懶人鞋，不僅輕便舒適，更是穿搭不可或缺的鞋款。

▲名牌休閒鞋下殺衝買氣 。（圖／記者吳世龍攝）