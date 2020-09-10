憂直播主之亂再現！網貼文怒譙連千毅　警要他到分局「解釋清楚」

▲連千毅在網路上被一名盧姓網友謾罵，警方主動介入偵辦，讓盧姓網友撤文。（圖／ETtoday資料照）

記者黃子倩／高雄報導

曾引發直播主之亂的連千毅，目前人限制住居在新北市，但在網路上擁高人氣的他，免不了成為其他直播主關注的目標，高雄岡山分局在網路上注意到一名網友，發文表示連千毅疑似有侵害廠商及裝潢公司利益等不適當的言論，蒐集情資後，由偵查隊長親自處置，加以告誡制約，該貼文也於5日晚間8點多主動下架撤文。

▲連千毅在網路上被一名盧姓網友謾罵，警方主動介入偵辦，讓盧姓網友撤文。（圖／記者黃子倩翻攝）

岡山分局偵查隊長表示：「進行科技執法時，我們警方發現盧姓直播主在臉書上有比較不恰當的言論，本分局在第一時間就聯繫了這名網友，並要求他到本分局做說明，瞭解之後，其實兩方並不認識，本分局第一時間約制、告誡盧姓網友，不要再有生事端的狀況，」

▲連千毅在網路上被一名盧姓網友謾罵，警方主動介入偵辦，讓盧姓網友撤文。（圖／記者黃子倩翻攝）

為了防止直播主之亂再次發生，岡山分局主動聯繫約制，要求盧民至本分局說明，以免後續事端再生，另外轄區壽天派出所調整路口監視器加強防制，並由偵查隊督同各單位持續巡簽該直播處所，強力防制，以有效避免滋生後續事端。工作目標，就是提供市民一個更安全的生活環境。

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