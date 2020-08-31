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「保全李宗瑞」疑拐高雄少女！4天沒回家　妻子竟刪Line重要對話

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記者柯振中、陳凱力／新竹報導

高雄一名14歲少女29日離家，搭高鐵北上失聯，讓家屬心急如焚。警方經過調查，逮捕了37歲盧姓男子，循線追查到一名羅姓男子可能涉有重嫌。警方將羅男的妻子帶回警局問訊，發現羅妻的Line對話部分遭到刪除，目前仍在進一步偵辦當中。

▲▼高雄少女失蹤，羅姓保全涉有重嫌，曾有2次性侵前科。（圖／翻攝PTT）

▲高雄少女失蹤，羅姓保全涉有重嫌，曾有2次性侵前科。（圖／翻攝PTT）

少女離家出走後，搭高鐵北上新竹，再轉乘陌生網友的車子，與家人失去聯繫，讓媽媽心急如焚，只能報案處理。警方透過GPS定位追蹤，發現少女的手機不斷變換位置，尋人難度相當高，目前還在查找當中。

▼國一少女出新竹高鐵後失聯，媽媽急瘋「PO奇怪網友」對話協尋。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲國一少女出新竹高鐵後失聯　媽媽急瘋「PO奇怪網友」對話協尋。（圖／記者陳凱力翻攝）

而後，有名PTT網友透過資料比對，發現與少女對話的男網友的身分，很有可能是107年涉嫌下藥性侵國中少女的羅姓保全，不但手機號碼相同、email等個人資料也相同。

警方經過查證，也證實這項消息，羅男曾擔任保全公司區經理，曾以面試為由，約出2名急需打工的國中少女，再下藥迷昏性侵，拍下猥褻照片，行徑宛如李宗瑞的翻版。

▼高雄14歲少女北上失聯，台北市警方至水源路一帶尋人。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼高雄14歲少女北上失聯，台北市警方至水源路一帶尋人。（圖／記者黃彥傑攝）

警方經過調查，發現羅男的母親在新竹有房子，交由王姓男子打理出租事宜，因此將王男帶回調查。王男向警方供稱，他確實認識羅姓夫妻，平時房子由他打理，羅姓夫妻三不五時會回來看看，羅男27、28日之間還有回竹東，接著都沒有回來。

為了釐清案情，警方將羅男的妻子帶回，發現羅妻的Line對話紀錄有經過加工，重要對話疑似被刪除，目前詳情仍在進一步偵辦當中。

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「保全李宗瑞」疑拐高雄少女！4天沒回家　妻刪Line重要對話
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