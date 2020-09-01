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幼兒園老師15童面前「狂揍3歲兒」　園方415字聲明：已開除

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▲黃先生將孩子的傷拍下來貼在網路上，心碎表示孩子「在幼稚園被打成這樣」。（圖／家長提供）

▲老師在其他孩童面前對一名3歲男童施暴。（圖／家長提供，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

雲林縣斗六市某幼兒園被家長踢爆老師疑似管教不當，竟然在全班15名孩童面前狂揍年僅3歲的孩子，掀起社會各界一面倒的抨擊。幼兒園的管理者昨日（8月31日）深夜透過臉書發表聲明，強調這是老師個人行為與幼兒園無關，目前已經將老師開除，後續也會擔起督導不周的責任，「有問題發生我們絕對不會逃避，一定好好處理，虛心地檢討。」

黃姓父親日前在臉書PO文，揭發就讀幼兒園小班的3歲兒子疑似受到老師不當管教，影片中，孩子原先在地上坐著，紫色上衣的老師不久後靠近，左手一把用力抓起孩子的手臂，右手瞬間狂拍打孩子的屁股，導致孩子身體不斷晃動，可見力道猛烈程度；隨後，老師將孩子拎到廁所，再甩進廁所內，孩子也因此消失在監視器畫面中。

更讓人驚訝的是，教室裡另外15名孩童全程目睹老師施暴的過程。黃姓父親事後向《ETtoday新聞雲》記者表示，當天大約是在下午5時將孩子接回家，本來想幫忙換衣服，不料衣服一翻起來竟然出現滿滿的傷痕，隨即前往學校詢問孩子在校狀況，老師卻彷彿已知來意，馬上承認有打小孩，並且道歉。

▲黃先生將孩子的傷拍下來貼在網路上，心碎表示孩子「在幼稚園被打成這樣」。（圖／家長提供）

▲家長公布孩子身上的傷痕。

雖然園長表示，這是老師一時情緒控制不佳，才會失控出手打小孩，但社會大眾並不買帳。幼兒園8月31日深夜11時許在臉書PO出一篇415字的聲明，強調園方的立場很明確，管理方式也很嚴謹，「老師對小孩一定要有愛心及耐心，這是身為老師最基本的條件，我想應該沒有任何一個幼兒園可以容忍老師打小孩，明知道打下去一定會惹出天大的事情來。」

「我們的園規很清楚，只要老師打小孩，不管任何理由我們是一律不再聘用，也就是馬上開除。」園方表示，家長很明理，知道這是老師的個人行為，但幼兒園管理者也應該負起督導不周的責任，縱使過去已在園務會議上再三要求老師們要有愛心、耐心，不可以打小孩，沒想到還是發生這樣的事，「明明老師都是大學幼教幼保系畢業，而且從事幼教也有十幾年的經驗了，怎麼就沒辦法控制情緒而導致如此嚴重後果。」

園方提到，如今老師得為了自己的行為承擔失去工作的後果，這是老師要自行面對的問題，幼兒園方面也會再加強管理和在職教育訓練，避免類似的事情再度發生，這是身為管理者的責任，「有問題發生我們絕對不會逃避，一定好好處理，虛心地檢討。」

▼幼兒園聲明全文。（圖／翻攝自Facebook／事發幼兒園）

雲林幼兒園老師失控狂揍3歲兒，園方深夜急發聲明。（圖／翻攝自Facebook／事發幼兒園）

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