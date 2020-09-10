騎士停紅燈1分鐘滑2次手機　檢舉達人連拍！挨罰2千喊「太可怕」

▲重機騎士停等紅燈滑手機，慘被檢舉達人盯上，挨罰2千元。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄有一名重機騎士今年7月份騎車經過左營區新庄仔路口時，一連被開了兩張罰單，而且兩張單的時間只間隔1分鐘，原因是，他當天騎車連續在兩個路口滑手機，疑似因此被檢舉達人盯上，跟著他連續拍照，他收到罰單時，驚訝自己「感覺被跟蹤」，直呼檢舉達人無所不在，實在太可怕了。

根據了解，這名被開單的24歲騎士表示，他平常要回訊息的時候，都會停在路邊，當天為了趕時間，在停紅燈時滑手機回了幾個訊息，當時他害怕被開單，還特別看了一下周邊有沒有警察，結果沒想到依舊收到兩張罰單，時間點就是在7月10日晚間7點多，而且可怕的是，一張開單時間是7點4分，另一張是7點5分，也就是兩張罰單只相隔一分鐘而已！

▲重機騎士停等紅燈滑手機，慘被檢舉達人盯上，挨罰2千元。（圖／記者黃子倩翻攝）

時間相隔一分鐘，騎士卻被接連開出兩張各1千元的罰單，也就是說，這一分鐘內回訊息的代價是開罰2千元，讓他直呼太貴了！騎士根據接到的裁罰照片判斷，當時檢舉達人應該人在他左後方，未來他會記取教訓，就算有再緊急的事件必須馬上回覆，也一定要停在路邊回，以免又被檢舉達人盯上，罰單繳不完。

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