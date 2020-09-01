快訊／高雄少女找到了！新竹「保全李宗瑞家」尋獲　2人被警帶回

記者莊智勝／綜合報導

高雄少女29日搭乘高鐵北上新竹、搭上網友的車後旋即失聯。最新消息，該名少女稍早已於新竹竹東中興路、疑似羅姓男子家中尋獲，警方正帶回釐清中。

▲高雄少女失聯第3天，警方於新竹找到人。（圖／記者陳凱力翻攝）

據了解，該名少女目前正準備自國一升國二，暑假期間少女積極尋求打工機會。母親透露，少女5月份與一名男性網友接洽，對方還提供「代打電玩」打工，並寄來手機、門號及現金。少女29日下午向家人謊稱要與同學前往旗津，隨後搭乘高鐵北上前往新竹，搭上陌生網友的車離去後隨即失聯。

警方接獲通報後積極尋找，但少女手機定位飄忽不定，大幅增加搜尋難度。所幸警方掌握嫌疑車牌號碼，並於昨（8月31日）下午於淡水攔獲，但車內卻不見少女蹤影，且駕駛盧男對於案情細節也避重就輕，不願清楚說明。

有網友針對少女失蹤案上網尋找線索，發現與少女通聯的男網友留下一組0955開頭的手機號碼，經上網搜查比對後，意外發現該組手機與mail信箱皆與107年2度性侵未成年少女的「保全界李宗瑞」羅姓男子相符；警方也根據線索，懷疑羅男涉有重嫌，將其框列為嫌疑人之一積極追查。

今（1日）少女於新竹竹東中興路、羅姓男子的丈母娘家中被尋獲，警方第一時間先將少女及羅男帶回，要釐清失聯的這3天中究竟發生什麼事。