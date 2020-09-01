高雄少女藏身「保全李宗瑞丈母家」！警竹東尋獲　羅男一併遭帶回

記者吳奕靖、莊智勝／新竹報導

高雄一名14歲少女8月29日離家北上後失聯，經網友抽絲剝繭比對，懷疑曾兩度性侵未成年少女的「保全界李宗瑞」羅姓男子涉有重嫌。經警方深入追查，今（1日）於新竹竹東中興路一處出租套房、羅男丈母娘家尋獲少女，且羅男當時也在一起，因此警方一併將2人帶回，釐清相關案情。

▲高雄少女失聯3天，在羅男新竹丈母娘家尋獲。（合成圖／翻攝PTT、少女家屬提供）

警方調查，該名少女目前正準備自國一升國二，暑假期間少女積極尋求打工機會。母親透露，少女5月份與一名男性網友接洽，對方還提供「代打電玩」打工，並寄來手機、門號及現金。少女29日下午向家人謊稱要與同學前往旗津，隨後搭乘高鐵北上前往新竹，搭上陌生網友的車離去後隨即失聯。

有網友針對少女失蹤案上網尋找線索，發現與少女通聯的男網友留下一組0955開頭的手機號碼，經上網搜查比對後，意外發現該組手機與mail信箱皆與107年2度性侵未成年少女的「保全界李宗瑞」羅姓男子相符；警方也根據線索，懷疑羅男涉有重嫌，將其框列為嫌疑人之一積極追查。

據了解，羅男曾有2次性侵前科。根據判決書，該名羅男107年在某保全公司擔任區經理，負責面試工作，但羅男竟藉機在人力銀行網站尋找急需打工的未成年少女，隨後以面試為由先後約出2名國中少女，羅男見其涉世未深，竟將藥物摻入飲料中將少女迷昏，再拍下多張猥褻照片，並且手淫餵精、性侵得逞，過程全用手機拍下，猥瑣行徑宛若李宗瑞翻版；台北地院一審依法判處羅男有期徒刑10年，目前全案仍在上訴中。

此次羅男疑似又以「提供打工機會」為由誘拐少女北上，且一度失聯長達3天，究竟這3天中到底發生什麼事，警方目前已將2人帶回，同時也通知少女家屬，全案正進一步調查釐清中。