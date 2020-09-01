2大颱風將並存！海神最快下半天生成　梅莎直逼強颱明起雨區曝

▲梅莎颱風。（圖／翻攝自RAMMB）

記者賴文萱／台北報導

今年第9號颱風梅莎，強度直逼強颱登上今年風王，未來持續往韓國的方向前進，在梅莎北上遠離後，外圍環流影響趨緩，下半天北部降雨緩和，但明天引進西南風，中南部將有局部短暫陣雨或雷雨。另外，今年第10號颱風海神最快下半天生成，預期也會增強到中颱等級強度，預計周末到下周初會往日本方向移動。

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▲海神颱風將生成。（圖／中央氣象局）

位於關島北方海面的熱帶性低氣壓醞釀，氣象局預估，最快下半天有機會增強為今年第10號颱風海神，目前距離台灣東方海面約2500公里遠，短時間內對台灣沒有影響，未來將往日本、韓國方向移動。不過，未來環境有利於颱風發展，有機會增強到中颱等級，但與梅莎颱風不會產生雙颱交互作用。

至於今年第9號颱風梅莎，強度直逼強颱登上今年風王，未來持續往韓國的方向前進，在梅莎北上遠離後，外圍環流影響趨緩，下半天北部降雨緩和。

氣象局簡任技正伍婉華表示，在梅莎颱風北上後，明起台灣為西南風影響天氣，中南部有短暫陣雨，其他各地為多雲到晴，但中午後北部、東北部及其他山區會有午後陣雨；周四、五台灣處在低壓帶環境中，天氣不穩，北部、中南部、東北部有短暫陣雨或雷雨，要留意有局部較大雨勢發生，花東午後也會有雷陣雨。

▲海神颱風將生成，未來移動路徑出爐。（圖／翻攝自美軍JTWC）

天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」則警告，日本、韓國慘了...根據聯合颱風警報中心（美軍JTWC）預測，海神將會是一個又大又強的颱風，預估貫穿日本再襲韓國。

▲熱帶性低氣壓TD12生成，未來將成第10號颱風「海神」。（圖／取自「天氣風險WeatherRisk」粉絲專頁）

天氣風險昨日指出，今年難得的兩顆大物（準）颱風並存在洋面上！太平洋高壓位在退縮的周期，遠洋又悄悄的冒出了一顆熱帶性低氣壓，在未來24小時內有機會發展為第10號颱風「海神」；和梅莎一樣，海神颱風在預報中也會發展為又強又大的颱風，在周末會對日本產生威脅。

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