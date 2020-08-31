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高鐵桃園站到八德試辦公車208A營運　滿足就醫就學交通需求

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▲高鐵桃園站到八德208A公車營運了。（圖／交通局提供）

▲高鐵桃園站到八德208A公車營運了。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府交通局指出，為增加服務八德擴大都市重劃區、大湳地區、內壢地區及高鐵站區等地區民眾與學生的就醫、就學、工作等交通需求，桃園市31日起新增208A「八德–捷運高鐵桃園站」市區客運路線，由統聯客運試辦營運，為3個月迄11月30日止，歡迎市民朋友多多利用。

▲高鐵桃園站到八德208A公車營運了。（圖／交通局提供）

交通局長劉慶豐表示，闢駛串聯八德擴大都市重劃地區、大湳地區、內壢、中壢工業區等地區通勤往返高鐵桃園站的公車服務，沿途涵蓋各級學校、商圈與購物中心、醫院及重大軌道運輸場站，提升桃園市公車路線完善路網度及公車服務水準，邀請市民朋友多多搭乘大眾運輸，並提醒搭乘公車務必配戴口罩。▲高鐵桃園站到八德208A公車營運了。（圖／交通局提供）

208A「八德–捷運高鐵桃園站」路線由八德溪濱公園站發車，行駛動線由建德路「溪濱公園」為起點，行駛建德路、豐德路、豐田路、興豐路、介壽路(大湳及更寮腳地區)、廣福路、永豐路，銜接中華路(台一線)、中園路、中正東路、青昇路、高鐵北路至高鐵桃園站，沿途行經八德國中、茄苳國小、永豐高中、新興高中、桃園醫院、日月光公司、內壢火車站、中壢工業區、啟英高中、大江購物中心及高鐵桃園站等重要據點。

該路線採平假日行駛，每日往返共8班次，收費方式同市區公車採里程計費，並享有持市民卡乘車買一送一優惠。

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