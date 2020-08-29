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桃園交通事故上升！9/1起實施路口安全大執法

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▲桃園交通事故上升！將實施路口安全大執法。（圖／市警局提供）

▲桃園交通事故上升！將實施路口安全大執法。（圖／市警局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府交通局指出，桃園因人口數及機動車輛總數持續增加，道路流量及交通狀況日趨複雜，2020年桃園市交通事故以高齡者(65歲以上)為最多、死傷事故以18歲至24歲年輕族群最多；有鑑於此，市警局將自9月1日起，進行為期一個月路口安全大執法，以改善汽、機車駕駛普遍未有禮讓行人的觀念。▲桃園交通事故上升！將實施路口安全大執法。（圖／市警局提供）

▲桃園交通事故上升！將實施路口安全大執法。（圖／市警局提供）

為維護路口行人通行安全，桃園市警局自9月1日起，進行為期一個月路口安全大執法，將針對「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道」及「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」等違規項目加強取締，以維護用路人交通安全。

桃園市警局統計2020年1至6月各區易肇事路口，其中又以龜山區「文化一路、龜山一路口」發生46件最多，其餘易肇事路口包括：桃園區「中正路與復興路口」、中壢區「中華路與自強一路口」、蘆竹區「中正路與忠孝西路口」、楊梅區「永美路與中興路口」、大溪區「武嶺橋西端與大鶯路口」、大園區「三民路二段與菓林路口」、平鎮區「金陵路五段與快速路一段口」、八德區「介壽路與和平路口」、龍潭區「大昌路與福龍路口」。

經研判上揭路口多為商區或上下班車流必經路口，人、車潮眾多，駕駛人或行人若疏未注意周遭狀況，便容易發生交通事故。針對桃園交通事故數增加，交通局劉慶豐局長表示，將針對桃園市百大易肇事路段進行事故肇因研究，期針對易肇事地點個別研擬最佳防制方案，持續採執法、交通工程以及宣導同步加強的方式，呼籲民眾不違規，安全的交通環境需要市民與市府共同努力。

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