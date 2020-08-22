高鐵桃園站樂聲悠揚　解封後「Let’s Play小號重奏團」首場音樂表演

▲高鐵桃園站樂聲悠揚「Let’s Play小號重奏團」表演。(圖／高鐵桃園站提供)

記者楊淑媛／桃園報導

高鐵桃園站22日現身多位「Let’s Play小號重奏團」的學生演奏家，現場演出「望春風」、「龍貓」、「流水年華」等多首耳熟能詳的經典曲目，吸引許多來往的旅客佇足聆聽，欣賞這場午後的音樂饗宴。

▲高鐵桃園站樂聲悠揚「Let’s Play小號重奏團」表演。(圖／高鐵桃園站提供)



高鐵桃園站說，這場演出也是桃園站解封後的首場音樂表演，久違的藝文氣息再次回到車站大廳，讓許多旅客對於在車站與藝術不期而遇，感到又驚又喜。「Let’s Play小號重奏團」去年剛成立，由桃園市多所國高中的年輕優秀小號演奏好手組成，團員們對音樂懷抱滿腔熱血，希望透過輕鬆的方式積極推廣屬於銅管樂器的「小號」，因此將團名取為「Let’s Play」，邀請大家一起來演奏、輕鬆「玩」音樂。

「Let’s Play小號重奏團」經常到桃園市各大校園演奏表演，這次特別來到高鐵桃園站，期盼透過時而嘹亮、時而柔美的各種風格樂曲，將幸福的號聲傳遞到來往的旅客心中，讓民眾體會銅管樂器音色之美，也感受他們對於音樂的熱愛。高鐵桃園站王稔慈站長表示，配合政府推動「防疫新生活」，未來高鐵公司持續安排「藝起來高鐵」的活動，透過音樂、舞蹈及各式藝文活動，與旅客一起迎接防疫「心」生活。

・男女老少皆適用