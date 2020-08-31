旅行社員工私營中韓柬埔寨地下匯兌　據點遍台經手逾2億

記者張君豪／台北報導

刑事局偵七大隊31日宣布破獲台北市中山區某旅行社基層人員藉著出國旅遊之便從事地下匯兌，警方獲報後展開追查，發現旅行社吳姓、趙姓男子利用工作出國之便與收款車手合作經營中國大陸、柬埔寨、韓國等地的地下匯兌工作，警方懷疑該地下匯兌集團與詐騙、博弈集團成員配合洗錢，粗估經手匯兌金額超過新台幣2億元。

▲警方逮捕涉嫌經營地下匯兌的旅行社相關從業人員。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方逮捕涉嫌經營地下匯兌的旅行社相關從業人員。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局獲報後，與北市刑大偵三隊、大安、內湖警分局偵查隊，新北市刑大偵八隊、台中警四分局偵查隊、嘉義市刑大、第二分局偵查隊，高雄警左營分局偵查隊組成專案小組展開調查。

警方報請士林地檢署愛股檢察官指揮，經數月之蒐證後，偵知犯嫌旅行社吳姓員工等人在外有專門收款車手配合，從2018年起經營地下匯兌業務，專門提供柬埔寨、韓國等地台商、服飾商提供異地匯兌款項，他們利用向地下匯兌客戶收款，再透過境外、境內之銀行帳戶或現金之資金轉匯，協助客戶轉換台灣與韓國、大陸、柬埔寨等地資金，經手金額高達新臺幣2億元左右。

專案小組7月29日由檢察官指揮同步在台北、新北、桃園、臺中、嘉義、臺南高雄市等多地同步拘提吳嫌等11人到案，並查扣新臺幣現金100萬元、手機8支、匯兌紀錄單據等贓證物，詢後將吳男等11人以涉嫌違反銀行法等罪嫌，解送臺灣士林地方檢察署偵辦、訊後遭檢方裁定3萬到10萬元不等金額交保。

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