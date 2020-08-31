「世間最兇殘子彈」曝光！不會立即奪命...但讓人極度痛苦多日亡

▲刑事局中打破獲地下兵工廠，查獲世間最兇殘的破片彈。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者李忠憲／台中報導

刑事警察局中打日前在新北市泰山破獲一地下兵工廠，逮捕改槍杜姓男子，並起獲改造槍彈。其中竟然還有20多顆堪稱世間最兇殘「破片彈」，被打中後變形重傷人體，讓傷者痛苦多日死去。杜男辯稱自己愛槍才改來收藏，沒有販售，但警方不信，依槍砲罪嫌送辦，並續追上下游。

刑事局中打日前獲報，一名杜姓男子在新北市泰山區租屋，涉嫌改槍牟利。中打第六隊第五隊獲報後經查訪確認後，立刻報請新北地檢署檢察官指揮，見時機成熟，8月26日會同新北市林口、汐止警分局荷槍實彈前往搜索。

▲▼刑事局中打破獲地下兵工廠，查獲改造槍彈，並將改槍男子送辦。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方逮捕杜男外也查獲多把3把改造手槍、33顆改造子彈，其中有27顆是殺傷力極強，堪稱世間最兇殘的子彈「破片彈（類中空彈）」。另有改槍用的中型電腦車床、油壓千斤頂等改造工具。警方帶回杜男，警詢後依《槍砲彈藥刀械管制條例》移送法辦。

警方描述，破片彈彈頭呈內凹中空，打中人體後彈頭會變形，子彈有如開花般重傷內臟。遭破片彈打中，通常不會立即死亡，而是會重傷多日後才死去，令傷者十分痛苦，因此也號稱是世上「最凶殘」子彈之一。

杜男本身有竊盜吸毒前科，當過鐵工的他，在買毒時發現毒販身上帶槍防身，發現有利可圖。他上網找尋製槍教學影片，並以10分之1的價格，約2萬多元購買重達85公斤的二手桌上型電腦車床等相關工具，接著購入市價約7、8千元的仿真模擬槍，再一個動作一個動作模仿改造，經過一段時間練習後，改造出的槍枝品質屬中上。品質一般的可以賣2、3萬，品質好的則可以賣5、6萬元。

杜男辯稱自己喜歡槍想收藏，自學製造來收藏，因此沒賣出。警方當然不信，除依槍砲罪將他移送法辦外，也將續追上下游嚴辦到底。

・一抹逆齡

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