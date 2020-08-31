遭搶3000萬又挨詐1500萬！史上最衰神秘金主身分曝　檢揭驚人黑錢內幕　

▲搶劫3000萬元的林東賢先前被判刑7年10月。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市涂姓銀樓業者前年委託UBER司機鄧姓女子載運3000萬元現金半路遭劫，之後又要鄧女去幫忙收款1500萬元，結果拿到一堆玩具假鈔，涂男提告被搶又被騙，檢察官先後起訴了四海幫大哥郝廣民等人涉嫌強盜、詐騙，持續追查發現涂男根本是在從事非法地下匯兌，31日再依違反《銀行法》等罪起訴涂、鄧。

▲地下匯兌業者用來載運現金的車輛。（圖／資料照）

起訴指出，涂男指示鄧姓女子，在2018年10月29日晚間，開車載著3000萬現金，和王姓女友到北市中坡北路五分埔買鹽水雞，鄧女一下車，就出現2名男子闖進車內，把留在車上的王女趕下車後，連車帶錢一併搶走，2名行搶的王璟澄與林東賢，已經被依攜帶兇器強盜罪判刑7年4月、7年10月徒刑，幕後藏鏡人郝廣民已另案起訴審理中。

到了2019年2月14日，涂男再次指示鄧女開車到東方文華酒店，向人收取1500萬元現金，鄧女拿到1袋紙鈔，粗點15顆(1捆、100萬元)後通知涂男，涂男另外指示轉帳人民幣到客戶指定戶頭，事後發現收到的15捆紙鈔，只有上、下2張是真鈔，裡面包的都是玩具鈔，涂男趕緊通知停止匯兌，但已損失300多萬元。

▲四海幫大哥郝廣民也被依涉嫌強盜起訴。（資料照／記者張君豪翻攝）

涂男不甘損失提告，佯稱是從事黃金交易被騙，檢察官調查後，已經起訴涉嫌用假鈔騙人的陳姓男子，但也同時發現涂男說詞可疑，深入追查發現，涂男根本是在從事非法地下匯兌，因此將他和鄧姓女子依違反《銀行法》起訴。

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