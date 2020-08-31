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新北男上網自學改槍牟利辯「收藏」　刑事局破地下兵工廠

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記者李忠憲／台中報導

改槍是為了收藏？新北市杜姓男子涉嫌開地下兵工廠改槍牟利遭警方盯上，日前將他逮捕並查扣改造槍彈及改槍工具，杜男竟稱自己愛槍，所以改槍來收藏，並沒有販售，說詞當然不被採信。警方除依槍砲罪嫌送辦外，也將續追上下游。

▲▼刑事局中打在新北市泰山區破獲地下兵工廠。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲刑事局中打在新北市破獲地下兵工廠，將嫌犯送辦。（圖／記者李忠憲翻攝）

刑事局中打日前獲報，一名杜姓男子在新北市泰山區租屋，涉嫌改槍牟利。中打第六隊第五隊獲報後經查訪確認後，立刻報請新北地檢署檢察官指揮，見時機成熟，8月26日會同新北市林口、汐止警分局荷槍實彈前往搜索。

▲▼刑事局中打在新北市泰山區破獲地下兵工廠。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼警方查扣改造槍彈及改槍用車床等工具。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼刑事局中打在新北市泰山區破獲地下兵工廠。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼刑事局中打在新北市泰山區破獲地下兵工廠。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方除當場逮捕杜姓男子外，另也查獲多把改造手槍、子彈，還有殺傷力強的破片彈（類中空彈），改槍用的中型電腦車床、油壓千斤頂等改造工具。警方隨即將杜男帶回，警詢後依《槍砲彈藥刀械管制條例》移送法辦。

據了解，杜姓男子本身有竊盜吸毒前科，本身當過鐵工的他，在買毒時發現販毒身上帶槍防身，發現有利可圖。他上網找尋製槍教學影片，並以10分之1的價格，約2萬多元購買重達85公斤的二手桌上型電腦車床等相關工具，接著購入市價約7、8千元的仿真模擬槍，再一個動作一個動作模仿改造，經過一段時間練習後，改造出的槍枝品質屬中上。品質一般的可以賣2、3萬，品質好的則可以賣5、6萬元。

▲▼刑事局中打在新北市泰山區破獲地下兵工廠。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼刑事局中打召開破案記者會說明。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼刑事局中打在新北市泰山區破獲地下兵工廠。（圖／記者李忠憲翻攝）

杜男雖辯稱，他才剛開始練習，因為自己喜歡想收藏，因此沒賣出。警方當然不信，除依槍砲罪將他移送法辦外，也將續追上下游嚴辦到底。

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