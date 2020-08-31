王毅：中美不是權力之爭「美國站在歷史錯誤一邊」

▲大陸外交部長王毅發表演講，並接受提問。（圖／翻攝央視）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸外交部長王毅30日在法國國際關係研究院發表演講，對於中美如何避免「新冷戰」的發生，他表示，中美之間的分歧或者矛盾，不是權力之爭，而是堅持多邊主義還是單邊主義，倡導合作共贏還是零和博弈，「相信世界各國都已看得十分清楚，美國現在是站在歷史的錯誤一邊。」

王毅指出，中方的觀點十分明確，那就是各國都是國際社會平等成員，都有自身發展的權利，「美國先發展起來，我們表示祝賀，同時中國也有發展的權利，中國人民也有過上幸福生活的權利。其他新興經濟體和發展中國家，包括非洲在內的兄弟姐妹們也情同此理。這一訴求十分正當，也十分合理。」

王毅提到，中方一貫主張並相信，這個世界將走向多極化，國際關係也需要實現民主化，一個健康、穩定的世界不應該只由一、兩個國家說了算，「各國主權平等是《聯合國憲章》的基本原則，美國作為世界強國，更應採取包容的態度對待其他國家的發展，更應意識到其他國家的人民和美國人民一樣，都有權利過上美好的生活，如果全球70億人民都能走向現代化，這將是人類社會的巨大進步。」

▼中美近年在經濟、科技等領域多次交鋒。（圖／路透）



王毅認為，美國可能不願放棄世界主導地位，但是歷史潮流滾滾向前，不可阻擋，中方堅信，人類共同發展的一天終會到來，「中方從來不想跟任何人打『新冷戰』，而且在全球化時代，也搞不成什麼『冷戰』，不可能再把世界分成兩三個陣營，各國已經相互交融，成為利益共同體，未來應該共同構建習近平主席所倡導的人類命運共同體。」

王毅表示，中美之間的分歧或者矛盾，不是權力之爭，不是地位之爭，也不是社會制度之爭，而是堅持多邊主義還是單邊主義，倡導合作共贏還是零和博弈。這才是目前中美關係面臨問題的本質，「相信世界各國都已看得十分清楚，美國現在是站在歷史的錯誤一邊。」

王毅指出，美國現在的外交似乎只剩下單邊制裁和抹黑攻擊，面對美國對中國的無端指責，中方必須把事實講清楚，必須做出必要的回應，「作為一個獨立自主國家，我們有權利這樣做，我們不僅是在維護中國的國家利益和民族尊嚴，也是在維護國際關係的基本準則。」

王毅強調，中美對話的大門是敞開的，中方隨時願意就共同關心的問題同美方坦誠深入交換意見，「我們相信，美國國內總還是有願意講道理的人，雙方還是能夠談出並談成共識，中方也歡迎包括法國在內的歐洲各國能為中美關係的緩和發揮建設性作用，樂見歐洲堅持戰略自主並為這個充滿不確定性的世界提供穩定性。」