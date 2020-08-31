捷克參議院議長訪台　王毅：與14億中國人為敵必將付沉重代價！

▲捷克參議院議長韋德齊參訪團抵台。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭思楠／綜合報導

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）伉儷率89人訪團，搭乘專機於30日上午11時整準時降落桃園國際機場。正在德國訪問的大陸國務委員兼外長王毅當地時間8月31日就捷克參議院議長訪台回應，台灣是中國領土不可分割的一部分，在台灣問題上挑戰一個中國原則，就是與14億中國人民為敵，就是國際背信行為。

他強調，「對於捷克參議長的公開挑釁及其背後的反華勢力，中國政府和中國人民決不會聽之任之、坐視不管，一定要讓其為自己的短視行為和政治投機付出深重代價。」

韋德齊這次搭乘的是華航CI-7954航班包機，於當地下午3時50分起飛，並於台北時間8月30日上午11時抵達桃園機場，中午抵達下榻的香格里拉台北遠東國際大飯店。韋德齊8月30日至9月4日訪台，9月5日返抵捷克，訪團成員共89人，包括8位參議員、布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）、36家企業代表，以及學術、科研、文化界人士。

捷克訪團在台期間，將會見總統蔡英文、立法院長游錫堃、行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮、衛福部長陳時中、科技部長吳政忠、文化部長李永得；此外，他將在政大和立法院，針對自由、民主及台捷經貿合作發表演說。

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