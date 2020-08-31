　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

開學日！　「護童」南警總動員守護孩子平安

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市國中、小學開學，為保護學童上、放學安全及讓家長安心，台南市警局所屬各分局，於開學日同步進行「護童專案」，除疏導交通，並宣導9月1日路口大執法措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市國中、小學開學，為保護學童上、放學安全及讓家長安心，台南市警局所屬各分局，於開學日同步進行「護童專案」，除疏導交通，並宣導9月1日路口大執法措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市國中、小學8月31日開學，因為新冠肺炎仍不可輕忽，各校在入校實施量測體溫防疫措施，預期將會拖長路隊及影響周邊交通，為保護學童上、放學安全及讓家長安心，台南市警局所屬各分局，於開學日同步進行「護童專案」，除疏導交通，並宣導9月1日路口大執法措施。

台南市北區計有立人國小、大港國小、公園國小、文元國小、賢北國小、大光國小、開元國小、成功國小（暫借文賢國中校地）及1所私立寶仁國小等9所國民小學，約有8000餘名學童，警五分局持續運用學校結合導護老師、志工媽媽及保全等系統建立校園安全網絡，期待提供學童上學的「安心走廊」，強化護童專案工作之執行。

市警五分局於31日早上7時即完成轄區國中、國小警力配置，針對接送學童最密集之時段、路段加強規劃「護童專案」勤務，就轄區中、小學校門口、家長接送區及周邊道路重要路口規劃交通疏導勤務，派遣員警執行交通疏導、路況查報等，新警五分局分局長梁仁輝、副分局長朱恩銳更以「行動式督導」前往學校周遭視察護童崗哨執行情形，五分局長特別前往本市學生人數最多之學校文元國小關懷學童安全。

▲台南市國中、小學開學，為保護學童上、放學安全及讓家長安心，台南市警局所屬各分局，於開學日同步進行「護童專案」，除疏導交通，並宣導9月1日路口大執法措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

白河分局也特別利用8月31日之國中小學開學日，亦是9月1日路口大執法的前一天，結合護童專案擴大辦理宣導活動，除能讓學生及家長得知本項交通執法重點外，期望藉由「面對面」的宣導及提醒，讓家長知道「汽、機車行經路口謹記慢看停」、「汽機車行經行人穿越道請禮讓行人優先通行」，也提醒小朋友「行人請依規定行走行人穿越道」及「行人請依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」，從學校的師生開始，深耕觀念帶入每個家庭，提高行人路權意識，並加強行人行走路口安全。

▲台南市國中、小學開學，為保護學童上、放學安全及讓家長安心，台南市警局所屬各分局，於開學日同步進行「護童專案」，除疏導交通，並宣導9月1日路口大執法措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市歸仁分局於開學日，針對轄區內23間國小執行「護童專案」暨新豐高中及6所國中共規畫37名警力、22名民力交通疏導勤務。歸仁分局分局長楊慶裕表示，由於目前尚在防疫階段，為了防止群聚感染，各級學校均因地制宜有許多管制及量測體溫措施，由於是109新學年度開始，小一新生同日報到、開學，對於進入學校動線，家長及學童難免會較不適應及擔憂，為維護學童安全且兼顧交通秩序，特地規畫、執行「護童專案」及交通疏導勤務；另為使交通安全教育向下紮根，也利用本次護童專案，結合志工、導護媽媽、路老師執行交通安全宣導，共同守護學童(生)，安心上學並維護周邊交通安全。

▲台南市國中、小學開學，為保護學童上、放學安全及讓家長安心，台南市警局所屬各分局，於開學日同步進行「護童專案」，除疏導交通，並宣導9月1日路口大執法措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為維持交通順暢，永康分局提前與各學校取得聯繫協調，規劃相關安全應對措施，由永康分局長呂世明率各級幹部督、協勤，並做交通、反毒、婦幼安全宣導。永康地區高中2所、國中4所、國小有11所，合計17所相關教育機構，為強化交通疏處與校園安全提升，警方派員在各校門口搭配導護志工與學校人員協助指揮交通及疏導管制，另本次因應防疫措施，若有因而產生糾紛或秩序混亂將適時到場協助。

▲台南市國中、小學開學，為保護學童上、放學安全及讓家長安心，台南市警局所屬各分局，於開學日同步進行「護童專案」，除疏導交通，並宣導9月1日路口大執法措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

善化警分局所轄包含善化、安定、新市、大內等4區，計有15所國小，在有限的警力下，結合義交、義警、志工共同執行「護童勤務」，加強維護學童上學、放學的安全，並將警力規劃在最明顯的位置，針對學校附近周遭可能的狀況加以盤查或排除，對於落單的學童提供適時的導引與協助，以貫徹守護學童安全的決心，務期讓每一位家長對於幼童上、下學均能安心。善化警分局長方國璽也特別呼籲：希望學童家長在接、送學童時，能配合警方交通疏導，注意交通安全，避免孩童跨越馬路，或因停車不當造成擁塞，讓孩童安全快樂的上學，全力守護孩子平安。

▲台南市國中、小學開學，為保護學童上、放學安全及讓家長安心，台南市警局所屬各分局，於開學日同步進行「護童專案」，除疏導交通，並宣導9月1日路口大執法措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新化警察分局全面啟動「護童專案」，除提供學童、家長即時且溫馨協助外，並與各校師長、導護人員保持密集聯繫，以確保學童上、下學安全。今日為國中、小學開學日，根據以往學校上課的交通狀況，對易壅塞路口派員加強疏導、維護學生上下學交通安全，新化警察分局已針對本轄各級學校，執行「護童專案」勤務，提高「見警率」，除了協助各學校的老師及志工，維護學童安全外，也籲請駕駛人放慢車速，留意過馬路的孩童安全。


新化分局分局長許芳毅表示，校園安全維護一直是警察工作的重點，為保障學生的安全，分局每日於學童上、下課執行護童勤務，針對各中、小學校周邊增加巡邏密度及強度，並要求各分駐所、派出所同仁，於開學前全面檢視加強各校園安全巡邏，協助與保護學童安全專案，以期學童能安心求學，免於恐懼，讓學童安心上學，平安回家。
 

一抹逆齡

ET快訊
確認位置「還在水源路」！高雄14歲少女北上失聯　北市警急出動
快訊／詐騙澎恰恰起訴！誆借千萬收180萬手續費搞消失
開放美豬換了什麼？　陳時中：一個台灣在國際上的地位
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

開學日！　「護童」南警總動員守護孩子平安

大園農會推廣優質甘藷　千名民眾體驗懷舊焢窯樂趣

桃園越配年度大會　邱奕勝：議會提案市府要成立新住民事務科

美豬開放座談　陳吉仲：預期台灣豬肉還是會保有競爭性

全嘉愛健走228公園舉行　千人參加運動瘦身一起來

黃敏惠「一日交警體驗」　提醒高齡機車騎士二段式左轉

風箏捲飛女童！主辦認了「距離不安全」　市府：風大將停辦活動

罷王連署站遭踹桌　中壢警：犯案男索200元不承才動手

嘉市創課交流寫程式　解密無人機群飛科技

板橋車站警報狂叫！鐵捲門瞬間下降…整排商家被迫關門

40歲趙小僑跳ITZY《Not Shy》　和兒子劉子銓女同學組團..完全無違和

豆漿店大火！男燒成焦屍今出殯 受資助學弟跪地哭：下輩子再還

吳奇隆突襲楊洋遭5保安壓制在地　導演崩潰狂喊：那是藝人

驚悚影片曝！新竹南寮放風箏...小朋友遭「強風捲起」高空中猛甩

驚悚！新竹女童被巨型風箏纏住 七級強風捲起「15米高空中猛甩」

飛飛咘咘「兩小無猜」他突回頭要「飛高高」　下秒翔翔牽走..爸爸黑人急了：這節骨眼

趙麗穎.李冰冰COS17年前的蔡依林　同款造型神還原《說愛你》MV

散步偶遇陌生霸氣柴「定格狂看」　膽小柴慌張回眸：幹嘛一直看我

10歲童「起跑」穿越馬路慘遭騎士撞飛　1公尺外就是斑馬線

阿璞牽著黃雨萱合唱《想見你》　柯佳嬿助陣八三夭後悔「早知道喝兩杯」

開學日！　「護童」南警總動員守護孩子平安

大園農會推廣優質甘藷　千名民眾體驗懷舊焢窯樂趣

桃園越配年度大會　邱奕勝：議會提案市府要成立新住民事務科

美豬開放座談　陳吉仲：預期台灣豬肉還是會保有競爭性

全嘉愛健走228公園舉行　千人參加運動瘦身一起來

黃敏惠「一日交警體驗」　提醒高齡機車騎士二段式左轉

風箏捲飛女童！主辦認了「距離不安全」　市府：風大將停辦活動

罷王連署站遭踹桌　中壢警：犯案男索200元不承才動手

嘉市創課交流寫程式　解密無人機群飛科技

板橋車站警報狂叫！鐵捲門瞬間下降…整排商家被迫關門

恐龍珠寶萌炸　身上覆大鑽片放閃

梅莎最接近台灣時刻到「最快今晚轉強颱」　午後更強雷雨彈開炸

生華科合作第二家美國醫療機構　申請美FDA新冠肺炎二期臨床試驗

怎麼跑都沒問題！台南青綠大草原開箱　純白紙鶴＋Q萌小鹿太好拍

裝滿4種料只要30元！台中人激推豆花攤車　珍珠Q軟、花生綿密軟透

臉上狂長黑斑、鼻頭出現「米粒褐點」　夏天疏防曬後果超級慘！

梅莎變胖「快開眼了」估今轉強颱　彭啟明：北部晚間起風雨更明顯

高雄營養午餐只限國產豬　陳其邁說3次「時空環境完全不一樣」挺中央

小牙籤男武器小鬥志高！　美艷人妻忍不住出軌「激烈大戰」兒全目睹…老公被戴綠帽氣炸

卡卡VMA首次合體亞莉安娜「全程戴罩」！秒換裝變口罩時尚秀

真理褲老闆水蜜桃曲線超火辣！　「認真工作」背影讓網友凍未條

地方熱門新聞

板橋車站警報狂叫！鐵捲門下降…商家被迫關門

風箏捲飛女童！市府：風大將停辦活動

獨／池上美景不復在？光電大舉入侵

桃園越配大會　台越姐妹都穿越南服

美豬開放座談　陳吉仲：預期台灣豬仍保有競爭性

黃敏惠提醒高齡騎士二段式左轉

全嘉愛健走228公園舉行千人參加

中壢罷王連署站遭踹桌

迷途男童逗留車禍現場　眼尖女警助返家

民進黨台南市黨部戰鬥團隊到位

南高屏明天正常上班、上課

男鎖門拒就醫　警變「棋靈王」破心防

林務局漁村生活半日營　60名額全免費

阿塱壹古道10月1日起可由南田社區帶團進入

更多熱門

相關新聞

高中以下今開學「前2週入校要量體溫」

高中以下今開學「前2週入校要量體溫」

高中以下各級學校今（31日）開學了！教育部為強化學校各項防疫措施，利於校園落實執行，依據新冠肺炎因應指引「社交距離注意事項」、「公眾集會」、「大眾運輸」等原則，規劃防疫相關工作，其中自開學2週內，學生進入學校全部要量體溫，每扇至少開啟15公分，保持通風。至於口罩在室內則不強制戴上。

不畏風雨抓毒蟲友善通報立功

不畏風雨抓毒蟲友善通報立功

9月1日起路口安全大執法宣導

9月1日起路口安全大執法宣導

返校租屋糾紛多！最大爭議在「訂金」　專家：別被「要租要快」蠱惑

返校租屋糾紛多！最大爭議在「訂金」　專家：別被「要租要快」蠱惑

92萬個口罩這5類大學生先用

92萬個口罩這5類大學生先用

關鍵字：

開學護童南警總動員守護平安

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

舒淇耳下3公分短髮　新造型帥炸

驚悚影片曝　小朋友遭「強風捲起」

好市多烤雞「嗑到剩骨架」才退！母子1理由強辯

房東「只穿小可愛收租」鮮肉哥勸不聽：還激凸

風箏捲甩女童母目睹！教練曝恐怖現場

加油70元「給1千卻找830」　她轟：手法太粗糙

國一女見網友失聯　學校3項聲明

梅莎最快今成變強颱「全台雨2天」！　最靠近時間出爐

少女出高鐵後失聯　媽媽急瘋PO網協尋

41歲辣媽半年瘦下18公斤

謝金河：Exxon殞落　台塑集團請小心！

扯女星比基尼細繩險走光　王少偉「疑又起生理反應」躲水裡拒上岸

藝FUN券9點開搶　4大資格曝光

趙小僑跳ITZY舞蹈　兒嚇壞：媽太強了

18歲騎士北宜遇小黃超車...失控摔邊坡喪命！

更多

最夯影音

更多
40歲趙小僑跳ITZY《Not Shy》　和兒子劉子銓女同學組團..完全無違和

40歲趙小僑跳ITZY《Not Shy》　和兒子劉子銓女同學組團..完全無違和
豆漿店大火！男燒成焦屍今出殯 受資助學弟跪地哭：下輩子再還

豆漿店大火！男燒成焦屍今出殯 受資助學弟跪地哭：下輩子再還

吳奇隆突襲楊洋遭5保安壓制在地　導演崩潰狂喊：那是藝人

吳奇隆突襲楊洋遭5保安壓制在地　導演崩潰狂喊：那是藝人

驚悚影片曝！新竹南寮放風箏...小朋友遭「強風捲起」高空中猛甩

驚悚影片曝！新竹南寮放風箏...小朋友遭「強風捲起」高空中猛甩

驚悚！新竹女童被巨型風箏纏住 七級強風捲起「15米高空中猛甩」

驚悚！新竹女童被巨型風箏纏住 七級強風捲起「15米高空中猛甩」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面