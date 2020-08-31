開學日！　「護童」南警總動員守護孩子平安

▲台南市國中、小學開學，為保護學童上、放學安全及讓家長安心，台南市警局所屬各分局，於開學日同步進行「護童專案」，除疏導交通，並宣導9月1日路口大執法措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市國中、小學8月31日開學，因為新冠肺炎仍不可輕忽，各校在入校實施量測體溫防疫措施，預期將會拖長路隊及影響周邊交通，為保護學童上、放學安全及讓家長安心，台南市警局所屬各分局，於開學日同步進行「護童專案」，除疏導交通，並宣導9月1日路口大執法措施。

台南市北區計有立人國小、大港國小、公園國小、文元國小、賢北國小、大光國小、開元國小、成功國小（暫借文賢國中校地）及1所私立寶仁國小等9所國民小學，約有8000餘名學童，警五分局持續運用學校結合導護老師、志工媽媽及保全等系統建立校園安全網絡，期待提供學童上學的「安心走廊」，強化護童專案工作之執行。

市警五分局於31日早上7時即完成轄區國中、國小警力配置，針對接送學童最密集之時段、路段加強規劃「護童專案」勤務，就轄區中、小學校門口、家長接送區及周邊道路重要路口規劃交通疏導勤務，派遣員警執行交通疏導、路況查報等，新警五分局分局長梁仁輝、副分局長朱恩銳更以「行動式督導」前往學校周遭視察護童崗哨執行情形，五分局長特別前往本市學生人數最多之學校文元國小關懷學童安全。

白河分局也特別利用8月31日之國中小學開學日，亦是9月1日路口大執法的前一天，結合護童專案擴大辦理宣導活動，除能讓學生及家長得知本項交通執法重點外，期望藉由「面對面」的宣導及提醒，讓家長知道「汽、機車行經路口謹記慢看停」、「汽機車行經行人穿越道請禮讓行人優先通行」，也提醒小朋友「行人請依規定行走行人穿越道」及「行人請依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」，從學校的師生開始，深耕觀念帶入每個家庭，提高行人路權意識，並加強行人行走路口安全。

台南市歸仁分局於開學日，針對轄區內23間國小執行「護童專案」暨新豐高中及6所國中共規畫37名警力、22名民力交通疏導勤務。歸仁分局分局長楊慶裕表示，由於目前尚在防疫階段，為了防止群聚感染，各級學校均因地制宜有許多管制及量測體溫措施，由於是109新學年度開始，小一新生同日報到、開學，對於進入學校動線，家長及學童難免會較不適應及擔憂，為維護學童安全且兼顧交通秩序，特地規畫、執行「護童專案」及交通疏導勤務；另為使交通安全教育向下紮根，也利用本次護童專案，結合志工、導護媽媽、路老師執行交通安全宣導，共同守護學童(生)，安心上學並維護周邊交通安全。

為維持交通順暢，永康分局提前與各學校取得聯繫協調，規劃相關安全應對措施，由永康分局長呂世明率各級幹部督、協勤，並做交通、反毒、婦幼安全宣導。永康地區高中2所、國中4所、國小有11所，合計17所相關教育機構，為強化交通疏處與校園安全提升，警方派員在各校門口搭配導護志工與學校人員協助指揮交通及疏導管制，另本次因應防疫措施，若有因而產生糾紛或秩序混亂將適時到場協助。

善化警分局所轄包含善化、安定、新市、大內等4區，計有15所國小，在有限的警力下，結合義交、義警、志工共同執行「護童勤務」，加強維護學童上學、放學的安全，並將警力規劃在最明顯的位置，針對學校附近周遭可能的狀況加以盤查或排除，對於落單的學童提供適時的導引與協助，以貫徹守護學童安全的決心，務期讓每一位家長對於幼童上、下學均能安心。善化警分局長方國璽也特別呼籲：希望學童家長在接、送學童時，能配合警方交通疏導，注意交通安全，避免孩童跨越馬路，或因停車不當造成擁塞，讓孩童安全快樂的上學，全力守護孩子平安。

新化警察分局全面啟動「護童專案」，除提供學童、家長即時且溫馨協助外，並與各校師長、導護人員保持密集聯繫，以確保學童上、下學安全。今日為國中、小學開學日，根據以往學校上課的交通狀況，對易壅塞路口派員加強疏導、維護學生上下學交通安全，新化警察分局已針對本轄各級學校，執行「護童專案」勤務，提高「見警率」，除了協助各學校的老師及志工，維護學童安全外，也籲請駕駛人放慢車速，留意過馬路的孩童安全。



新化分局分局長許芳毅表示，校園安全維護一直是警察工作的重點，為保障學生的安全，分局每日於學童上、下課執行護童勤務，針對各中、小學校周邊增加巡邏密度及強度，並要求各分駐所、派出所同仁，於開學前全面檢視加強各校園安全巡邏，協助與保護學童安全專案，以期學童能安心求學，免於恐懼，讓學童安心上學，平安回家。



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