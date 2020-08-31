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高中以下今開學「前2週入校要量體溫」　不強制戴口罩

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▲▼小朋友,小孩,兒童,學童,孩童,學生,上學,放學,開學,小學生,同儕,路隊,教育,校園安全,口罩,防疫。（圖／記者李毓康攝）

▲教育部指出，幼兒園到高中屬特定人員上課，需注意通風良好，儘可能維持社交距離。（圖／記者李毓康攝）

記者許展溢／台北報導

高中以下各級學校今（31日）開學了！教育部為強化學校各項防疫措施，利於校園落實執行，依據新冠肺炎因應指引「社交距離注意事項」、「公眾集會」、「大眾運輸」等原則，規劃防疫相關工作，其中自開學2週內，學生進入學校全部要量體溫，每扇至少開啟15公分，保持通風。至於口罩在室內則不強制戴上。

教育部因應開學防疫，增購1500台熱像儀、2萬8000額溫槍、760萬片口罩，和12萬公升酒精供學校使用。考量新學年開始前暑假期間較長且有新生進入校園，各級學校需持續落實健康監測機制，自開學2週內，學生進入學校需量測體溫，並請家長及教師主動關心學生健康狀況。開學2週後，校園健康監測機制由學校配合中央流行疫情指揮中心、各該主管機關或學校所在地之縣市政府相關規定，經學校召開防疫小組會議討論後決定。

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▲▼教育部。（圖／記者崔至雲攝）

▲教育部因應開學防疫，增購760萬片口罩、12萬公升酒精供學校使用。（圖／記者崔至雲攝）

教育部指出，依據新冠肺炎因應指引「社交距離注意事項」，幼兒園到高中屬特定人員上課，需注意通風良好，儘可能維持社交距離，不硬性配戴口罩班級應以固定人員執行配膳（打菜）作業，落實正確手部清潔、量測體溫、戴口罩等防護，配膳過程不說話、不嬉戲等措施。

教育部表示，教室及學習場域環境保持室內通風良好及定期消毒，室內使用冷氣或中央空調搭配於教室對角處各開啟一扇窗，每扇至少開啟15公分，保持通風，相關事項依據教育部109年5月25日「教室及各學習場域環境通風及定期消毒注意事項」辦理。

▲▼ 板橋高中,教育部長潘文忠視察開學防疫整備工作,量額溫,學生洗手,校園防疫。（圖／記者許展溢攝）

▲教育部表示，自開學2週內，學生進入學校需量測體溫。（圖／記者許展溢攝）

至於學校實施室內外體育課程教學，教育部強調，應保持防疫足夠的社交距離，做好防疫措施，不硬性配戴口罩。針對容易肢體接觸或團隊性運動項目課程，授課教師須調整課程目標、教學內容與評量方式，以符合足夠的社交距離，維護師生安全。搭乘學生交通車時應配戴口罩，學生交通車（含租賃） 分別於發車前、收班後，應以學生接觸較頻繁之車內座椅、扶手、拉環等處實施消毒作業。

教育部提到，密閉空間集會如無法維持社交距離時皆需戴口罩，學校辦理大型集會活動應完備落實各項防疫規範，不受人數限制。因應疫情並維護學校師生健康安全，校園室外場地對外提供使用，須符合實名制；校園室內空間，使用單位應檢具防疫計畫書，並配合指揮中心加強防疫措施，經學校評估確有需要，學校得依相關規定對外提供。

▲▼ 板橋高中,教育部長潘文忠視察開學防疫整備工作,量額溫,學生洗手,校園防疫。（圖／記者許展溢攝）

▲教育部強調，應保持防疫足夠的社交距離，做好防疫措施，不硬性配戴口罩。（圖／記者許展溢攝）

另外，學校教職員工生不論平日或假日出國，教育部提醒，都要明確填報並經核准，以利機關進行後續人員健康管理及人力管控，返國後須依指揮中心規定實施居家檢疫14天後，始得返校上課（班）。目前指揮中心仍維持一級開設，學校教職員工生倘有發燒、咳嗽、呼吸急促等呼吸道症狀，或有腹瀉、失去嗅、味覺等相關症狀，應在家休息避免外出或立即就醫診治，避免到校上課上班，學校將不列入出缺席紀錄。

校園停課部分，教育部指出，維持依據109年2月19日指揮中心核定，校園因應新冠肺炎疫情停課標準辦理，後續若有需要，再視指揮中心公布的指示做適當調整。最後教育部呼籲，防疫最基本且最重要的措施仍是落實勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節及生病在家休息。

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