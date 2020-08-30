疫情再擊垮一國！哥斯大黎加向IMF申請513億財政救助

▲哥斯大黎加總統阿瓦拉多（Carlos Alvarado Quesada）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者周依儒／綜合報導

哥斯大黎加政府於當地時間周六宣布，因為受到新冠肺炎疫情影響，已經向國際貨幣基金組織（IMF）申請3年17.5億美金（約新台幣513億元）的財政補助。據悉，早在今年7月12日時，哥斯大黎加總統阿瓦拉多（Carlos Alvarado）就已經表示，他們正和IMF進行談判來獲取財政援助，不過當時尚未透露細節。

▲IMF總裁Kristalina Georgieva。（圖／路透）



根據《路透》報導，哥斯大黎加中央銀行行長庫貝羅（Rodrigo Cubero）和財政部長於本月29日已經致信給IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva），尋求IMF提供17.5億美元的救助金，「儘管我們採取了積極主動的政策措施，但仍不幸遇上了新冠肺炎，事實證明，全球衝擊和國內封鎖措施，對我國國際收支和財政帳戶的的綜合影響比預期來的更嚴重且持久。」

除此之外，信中也提及哥斯大黎加2020年的財政赤字將超過國內GDP的9.0%，且央行的債務也預計將達到GDP的近70%，因此申請經濟援助就是為了抵銷政府收入的減少。此外，哥斯大黎加央行也預測，該國的經濟將在2020年萎縮5%，到中期才會逐步復甦。