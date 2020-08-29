防疫神國！北韓令「無情槍殺」接近朝中邊境者　只為防堵病毒入侵

▲北韓發佈公文，若居民接近邊境1公里內，將遭槍殺。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

世衛組織駐平壤代表薩爾瓦多證實（Edwin Salvador），北韓（朝鮮）目前仍是新冠肺炎（COVID-19）零確診的防疫強國，隔離超過3萬多民眾，最後皆陰性。不過有消息指出，北韓當局為徹底防範病毒透過一切手段入侵，竟然下令禁止居民接近與中國接壤的邊境線1公里處，違者不問理由、一律槍殺處決，如此鐵腕統治手段令人震驚。

根據《自由亞洲電台》（RFA）報導，有名來自北韓咸鏡北道的居民26日指稱，會寧市社會安全部該日上午向各居民轉達來自社會安全省的緊急佈告公文，表示若有人靠近朝中邊境1公里內，則一律射殺，「公文效力從該日0時起至新冠病毒從世界上消滅為止，朝中邊境沿線地區居民皆適用。」

該消息人士補充，公文主要是為了防堵邊境居民在與中國籍人士接觸後，不慎將病毒帶入國境內，「若有人執意叢中國收取金錢或物品而接近邊境沿線，則不論何人，一律射殺。」

該消息人士透露，會寧市社會安全部在轉達公文時補充解釋，「雖然病毒至今仍未在我國（北韓）傳播，但敵人們無時無刻欲從邊境，透過病毒達成滲透。」

▲北韓防疫人員在平壤火車站前為旅客消毒、量體溫。（圖／達志影像）

會寧市隔著圖們江與中國接壤，該份公文具體適用範圍為咸鏡北道、平安北道、慈江道、兩江道等行政區。

公文嚴正警告，「若執意進入邊境1公里內而遭到槍殺，則沒有任何人需要為（你的）死亡負責！」

其實最近除了曾住在南韓京畿道金浦市的24歲脫北者金某重返北韓開城，媒體《Daily NK》透過北韓兩江道消息人士指出，有名定居在中國的北韓籍女性，在近期疫情爆發後非法渡過圖們江，重返三池淵市，令當局斷然決定封鎖三池淵市與惠山市，居民們不禁絕望表示，「是準備打算要餓死我們嗎？」

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