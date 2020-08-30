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川普救經濟允「緩繳薪資稅」促銷費　商業團體反對

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▲▼美國總統川普接受共和黨提名，與民主黨候選人拜登角逐11月總統大選。（圖／路透）

▲美國總統川普寄望延緩徵收薪資稅，以讓勞工口袋有更多餘裕，促進消費。（圖／路透）

文／中央社華盛頓28日綜合外電報導

川普政府今天允許雇主暫緩代扣員工薪資稅，挹注社會安全信託基金。這項構想不但商業團體不樂見，還可能給共和黨帶來麻煩，民主黨也已表示此舉將影響到退休福利。

就在共和黨全國代表大會（Republican National Convention）結束，以及川普演說承諾會保護社會安全制度與聯邦醫療保險後不到24小時，美國財政部就公布相關指引。

這項指引允許雇主在今年接下來到年底前暫緩代扣員工的6.2%薪資稅繳交社會安全信託基金（Social Security Trust Fund）。暫緩扣繳薪資稅並非免除繳稅，而是延至2021年扣繳。目前並不清楚將有多少雇主會採取這一方案，因為這將牽涉到雇主額外的作業與支出。

財政部在新聞稿中表示：「雇員薪資若低於特定水準，雇主得延遲代扣雇員的社會安全薪資稅。」劃分的標準是年薪10萬4000美元（約新台幣306萬元）。

8月初新疫情紓困方案在國會卡關後，川普即下令這項延緩徵收薪資稅。川普堅稱，勞工口袋有更多錢的話，將會轉化成經濟推力。

但傳統上與白宮同一陣線的一些大型商業團體認為，這個想法對雇主而言不可行，且對勞工也不公平。雇主想要避免之後代扣雇員薪資稅衍生的麻煩。

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