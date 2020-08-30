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防疫警戒提升！南韓日增299例　大邱爆「教會群聚」：曾參加示威

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▲▼南韓當局提升首都圈的防疫警戒。（圖／路透社）

▲南韓當局提升首都圈的防疫警戒。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情雖稍有減緩，不過首爾市城北區「愛第一教會」與15日首爾光化門示威集會之群聚感染仍持續擴散至全國各地，且該所教會相關感染案例已突破1千人大關，而其中大邱某教會一夕之間爆出數十人感染，單日新增確診數隨時有可能暴增，疫情之嚴峻令人擔憂，因此南韓政府斷然決定從今日凌晨0時起實施「社交距離防疫」2.5階段，嚴禁連鎖咖啡廳內用等。

根據統計，截至30日上午0時，南韓今（30）日上午10時共通報299起病例，其中包括283例境內感染，另外16例為海外感染。目前南韓共累計19699起確診病例、323例死亡。防疫當局指出，高齡重症患者正急遽增加。

從新增感染者所分佈的地區來看，首都圈新增病例數仍佔總體大宗，高達203例（首爾佔114例、京畿道佔77例、仁川佔12例）；大邱佔30例，為扣除首都圈以外新增病例最高之地區；全羅南道8例；慶尚南道7例；釜山與大田各佔6例；忠清南北道各佔5例；慶尚北道與蔚山各佔3例；光州、江原道、濟州島各佔2例；世宗佔1例。

▲▼南韓防疫當局前往婚宴會場巡查。（圖／達志影像）

▲南韓防疫當局前往婚宴會場巡查。（圖／達志影像）

截至29日中午12時，「愛第一教會」突破千例大關，累計1018例，其中病毒藻已滲透至其他宗教場所、職場、醫療院所、校園等地；參與15日首爾光化門示威集會的感染者散佈在南韓13個市與道，增至307人。

首爾市冠岳區推銷業「無限九集團」（무한그룹）累計72人感染；首爾市九老區某棟13層樓公寓以及首爾市衿川區肉類加工廠（職場傳染）增至34例；首爾市蘆原區「光中教會」（빛가온교회）累計20人染疫；京畿道南楊州市真愛療養院（참사랑요양원）累計18人感染。

另外，繼「新天地教會」爆發大規模群聚感染後，大邱再度傳出一宗教會群聚感染案！為位於大邱市東區的「愛的教會」（사랑의교회），目前共計34人染疫。

▲▼繼新天地教會後，大邱又再掀教會群聚感染。（圖／達志影像）

▲繼新天地教會後，大邱又再掀教會群聚感染。（圖／達志影像）

根據《韓聯社》，該間教會至少有超過一半以上的信徒，曾包遊覽車前往首爾光化門參加15日的示威集會，可能因此染疫。大邱市府緊急調出信徒名單，確認100名信徒的身份後，29日晚間11時26分發送文字訊息警告周邊住戶，針對市內所有教會下達集合禁止令，呼籲暫停所有「面對面」禮拜，一律改為線上模式。

南韓政府所下達的政令規定，首都圈內的星巴克、香啡繽（커피빈，Coffee Bean）等連鎖咖啡店不管任何時段一律嚴禁內用，只允許外帶與外送服務；而餐廳、酒店、啤酒吧、韓式炸雞店、小吃店、速食餐廳、麵包店等，則限制晚間9時至隔日清晨5時禁止內用，只允許外帶與外送服務。

而健身房、高爾夫練習場、撞球場、羽球場、保齡球館、游泳池、交誼舞廳、壁球場、有氧舞蹈館、桌球場、彼拉提斯館等室內體育場所也暫時停止營業。

►病毒擴散無盡頭！南韓日增323例...政府令連鎖咖啡廳「禁止內用」

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