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最大6.7吋iPhone 12維持三鏡頭　4款超精準模型機曝光

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▲▼iPhone 12系列模型機。（圖／記者邱倢芯攝）

▲iPhone 12系列模型機。（圖／記者邱倢芯攝）

記者姚惠茹／綜合報導

蘋果iPhone新機發表會進入倒數，果粉引頸期盼今年5G旗艦機iPhone 12的樣貌，根據《ETtoday新聞雲》記者先前就取得超精準模型機的報導（iPhone 12長這樣？超精準模型機流出），再綜合整理目前iPhone 12的相關消息，今年將推4款iPhone 12系列新機，最大螢幕6.7吋維持三鏡頭。

根據超精準模型機來看，今年iPhone 12將會推出4款新機，包括配備雙鏡頭的平價版5.4吋和6.1吋螢幕，以及配備三鏡頭的專業版6.1吋和6.7吋螢幕，並且在外型上面致敬iPhone 4的扁平邊框設計，不再採用和iPhone 11一樣的圓弧狀。

▲▼iPhone 12系列模型機。（圖／記者邱倢芯攝）

▲iPhone 12系列模型機。（圖／記者邱倢芯攝）

拿iPhone 12超精準模型機比較iPhone 11系列的外觀設計，iPhone 12的三鏡頭6.7吋螢幕長160.59公釐、寬度78.5公釐，看起來比6.5吋iPhone 11略大一些，但是機身厚度相差不大，而且iPhone 12系列為了配合扁平邊框，特別將按鍵設計的較為平貼。

▲▼iPhone 12系列模型機。（圖／記者邱倢芯攝）

▲iPhone 12模型機與iPhone 11比較。（圖／記者邱倢芯攝）

至於6.1吋的iPhone 12設計與6.1的iPhone 11幾乎相同，而5.4吋的iPhone 12設計則是比5.4吋的新款iPhone SE較小，特別適合手掌較小的女性單手操控，而顏色方面則是傳出會有更多新色可供選擇，搶攻果粉換機風潮。

此外，市調機構證實，由於5G手機生產成本上漲，再加上為了增加AirPods的銷量，蘋果決定拿掉iPhone 12的豆腐頭有線耳機EarPods，並打算為iPhone 12推出新的20W快速充電器單獨販售，藉此增加周邊產品的收益。

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