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南海升溫…美國揪「四方安全對話」開會　日、印、澳共商印太局勢

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▲▼白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O`Brien）。（圖／達志影像／美聯社）

▲白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O`Brien）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／編譯

白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）日前表示，美國計畫在9月到10月之間與「四方安全對話」（Quad）成員國日本、印度和澳洲舉辦高階會談，同時也批評了中國近來「非常具侵略性」的行為。

根據《日本時報》報導，歐布萊恩在華華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）會議中表示，他預計10月會在夏威夷舉辦「四方安全對話」的高階會談，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）則會在9月至10月與日本、印度、澳洲的外交長官會晤。

歐布萊恩指出，美國在印太地區有著極大的利害關係，「它（印太地區）是推動世界經濟向前發展的引擎，而美國將在該處發揮重要作用，我們可行的做法就是透過國防與外交夥伴關係，位印太地區提供一個安全可靠的環境。」其中「四方安全對話」正在發揮積極作用。

近日美中關係加劇，雙方皆加強了在印太地區的軍事活動，歐布萊恩說，「我們看到一個非常自信、非常具侵略性的中國，而美國也不會放棄長久以來堅持的原則，那就是世界的海洋和國際水域應是能自由航行的，國際的航空與太空也是如此。」

「四方安全對話」是由美國、日本、澳洲及印度的「非正式戰略論壇」，除了會舉辦固定峰會之外，還會進行軍事演習。此組織雖不像北大西洋公約組織（NATO）是正式組織，但仍被視為制衡中國大陸在亞太影響力的潛在力量。

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