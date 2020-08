美日防長共識：反對改變東海、南海現狀　釣魚台適用安保條約

▲美日防長達成共識,反對改變東海、南海現狀。(圖/取自Dr. Mark T. Esper推特)



記者林彥臣/綜合報導

日本防衛大臣河野太郎29日在關島與美國國防部長埃斯珀舉行會談,就中國加強海洋活動的南海局勢共享了強烈關切。雙方話題圍繞日本放棄了陸上部署型飛彈攔截系統「陸基神盾系統」計劃,雙方還確認將為了構建新的飛彈防禦體系攜手合作。

根據《共同社》報導,自河野1月訪美以來,時隔約7個月美日防長再次直接會面。河野指出中國在南海飛彈試射或導致地區不穩定,表示將關注事態。

關於東海和南海,兩人皆達成共識,反對以實力背景單方面改變現狀,還強調法治和航行自由十分重要,並且確認尖閣諸島(台灣稱釣魚台)為美日安保條約第五條的對象之一。

I appreciate @KonoTaroMP traveling to #Guam today to meet. For 75 years the U.S. and Japan have been steadfast partners and together we are remain committed to a free and open #IndoPacific. The work we accomplished today will make both our Alliance and the region more secure. pic.twitter.com/xAACILe0KJ