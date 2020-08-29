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美韓軍演結束！規模「縮減」省去夜間訓練　FOC評估只能明年再來

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▲▼受疫情影響，此次美韓聯合軍演規模大幅縮減。（資料照／達志影像／美聯社）

▲受疫情影響，此次美韓聯合軍演規模大幅縮減。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

今年度夏季的美韓聯合軍演已於昨（28）日宣告結束，此次受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，不僅出戰軍力規模大幅縮減，且原本預計實行的歸還戰時指揮權之完全運用能力（FOC，完全作戰能力）評估也僅達成原訂目標的一半。南韓軍方表示，明年上半季聯合軍演時，會再提出實施能力評估。

根據《韓聯社》，今年下半季美韓聯合指揮所訓練（CCPT）開始於18日，至28日結束，其中前半部的「防禦」為18至22日、後半部的「反擊與講評」為24至28日，幸好此次軍演時，駐韓美軍與南韓軍隊未傳出確診案例。

受新冠肺炎影響，美國本土兵力、美國太平洋司令部、駐日美軍皆無法增援此次聯合軍演。此次軍演採以電腦兵推的「聯合指揮所訓練」，省略夜間訓練。

此次訓練聚焦在駐韓美軍司令羅伯特•艾布蘭（Robert Bruce Abrams）所提出的維持「今夜就戰」（Fight Tonight）聯合防衛態勢、提升作戰能力等。

據悉，美韓聯合指揮所訓練，主要是訓練美軍與南韓軍如何共同應對北韓（朝鮮）的軍事挑釁。

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