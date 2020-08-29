　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

美軍意外不斷！黑鷹直升機南加州訓練墜毀　釀2死3傷

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼美軍黑鷹直升機。（圖／路透社）

▲美軍黑鷹直升機。（圖／路透社）

文／中央社

美國軍方今天表示，一架陸軍軍機在南加州例行訓練時墜毀，造成2人死亡與3人受傷。

「洛杉磯時報」引述美國國防部官員指出，一架UH-60黑鷹直升機昨晚墜毀於聖克里門提島（San Clemente Island），出事單位為陸軍第160航空特戰團（160th Special Operations Aviation Regiment）。

這名官員表示，在聖地牙哥西方約112公里的聖克里門提島歸美國海軍所管，島上有機場、炸射靶場與供特戰部隊使用的訓練設施。

美聯社報導，美國陸軍特戰司令部（Army Special Operations Command）僅在簡短的聲明裡指出，失事航機昨天墜毀於柯羅納多（Coronado）附近地區，官員正在調查墜機原因，連機型等資訊都沒透露。

美國陸軍表示，在通知罹難者家屬後將公布更多資訊。

今年7月，一輛兩棲突擊車在例行訓練期間返回海軍軍艦時，也是在聖克里門提島（San Clemente Island）外海約1.5公里處沉沒，造成8名陸戰隊員與1名海軍士兵喪命。

►美演習意外　民間調查船尋獲AAV-7兩棲突擊車及8官兵遺體
►不明原因進水！美國海軍陸戰隊1死2傷8失蹤　台灣AAV7停訓2周檢查

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
台灣10大恐怖遊樂設施！　Top 1網驚呼：不敢坐第2次
女房東收租「小可愛激凸羞炸」　鮮肉哥勸不聽：我想奮鬥啊
快訊／美軍黑鷹直升機墜毀！　2死3傷
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

美軍意外不斷！黑鷹直升機南加州訓練墜毀　釀2死3傷

美軍「UH-60黑鷹直升機」訓練墜毀！釀2死3傷

解放軍向南海射導彈？ 張競：美軍消息在打迷糊仗

陸博物館貼出U-2偵察機殘骸　邀美飛行員參觀「58年前就能打下」

影／最新衛星圖曝光！美軍準航母、偵察機出沒「台灣北東南」　高調曬出清晰照

北約挺「白俄示威」爽到俄羅斯　不用派兵入侵直接變側翼

重申解放軍不開第一槍！《環時》警告美軍：第二槍就是東風家族

解放軍射東風導彈向美施壓？　陸外交部回應

空中對峙畫面曝！　美軍機飛越南海「遭中國雙語警告驅離」

一早連發2通報！　解放軍渤海、黃海北部「執行軍事任務」

館長深夜出健身房遭人開槍！ 倒臥血泊直播：照顧我的妻兒

馬丁「同框8年妻」認有新歡戀愛ing　離婚協議未簽...Shanon:不知道怎麼擬

館長中3槍倒血泊直播留2願望...　兇手主動投案是「上次性騷那個」

23歲狂粉近距離轟3槍畫面曝　館長中槍後滾一圈跌落車外

館長遭槍擊影片曝光！23歲狂粉「超近距離」猛轟3槍…他中槍滾一圈跌落車外

調皮老爹惡整帥兒「沒在客氣！」 他被可樂射臉...網：這就是父愛XD

館長主刀醫師曝「他一直拜託」！手術7小時...2周內有機會出院

超帥鮮肉深情酥麻高唱《想自由》 網全聽醉「狂重播」：這顏值可以

《以家人之名》凌霄尖尖初吻GET！　宋威龍托臉：想跟某個人生兩個小孩

館長遭23歲狂粉「猛轟3槍」畫面曝光！　中槍滾一圈跌落車外…蔡阿嘎9字應援

美軍意外不斷！黑鷹直升機南加州訓練墜毀　釀2死3傷

美軍「UH-60黑鷹直升機」訓練墜毀！釀2死3傷

解放軍向南海射導彈？ 張競：美軍消息在打迷糊仗

陸博物館貼出U-2偵察機殘骸　邀美飛行員參觀「58年前就能打下」

影／最新衛星圖曝光！美軍準航母、偵察機出沒「台灣北東南」　高調曬出清晰照

北約挺「白俄示威」爽到俄羅斯　不用派兵入侵直接變側翼

重申解放軍不開第一槍！《環時》警告美軍：第二槍就是東風家族

解放軍射東風導彈向美施壓？　陸外交部回應

空中對峙畫面曝！　美軍機飛越南海「遭中國雙語警告驅離」

一早連發2通報！　解放軍渤海、黃海北部「執行軍事任務」

小客車向後「撸」30米撞倒一排機車　他見監視器嚇傻：無人駕駛

LIVE／新增1例確診　指揮中心14:00最新說明

「淘金針特展」 以設計思維翻轉金針山

館長健身房成治安熱點　新北「每日增派百警」力防第2波攻擊

血汗駕駛連開16小時！客運工會曝業者「造假工時」手法：擬告公總失職

辛辛那提／喬科維奇橫掃22連勝闖進決賽　有望挑戰雙圈金大師

日職／張奕飆速151壓制羅德洋砲　先發首局2K連斬3打者

男子大門深鎖拒就醫　警化身「棋靈王」靠下棋突破心防

徐曉冬為館長飆罵陸網友　力挺中彈開直播「陳之漢是我兄弟！」

獨居婦突臨櫃要領90萬　2警擔心被騙一路護鈔...結局逆轉

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

軍武熱門新聞

美軍「UH-60黑鷹直升機」訓練墜毀

美軍「準航母」現蹤台灣東部外海　衛星圖被公布

《環時》嗆美軍：南海不是加勒比海！

陸博物館貼出U-2偵察機殘骸　邀美飛行員參觀

北約挺「白俄示威」爽到俄羅斯　

解放軍攻台...台灣前空軍：「恐撐不了2天」

美軍機飛越南海！遭中國雙語警告驅離

解放軍向南海射導彈？ 張競：美軍消息在打迷糊仗

美軍最神秘潛艦　5年首度現身

陸外交部回應發射導彈

黑鷹直升機南加州訓練墜毀　2死3傷

航母戰鬥群難攻破？專家分析「海空組合拳」

「好人查理號」起火案　鎖定一水手調查

派殲-20駐新疆邊境　陸專家：戰機適應各地形氣候

更多熱門

相關新聞

美軍「UH-60黑鷹直升機」訓練墜毀

美軍「UH-60黑鷹直升機」訓練墜毀

美軍一架UH-60黑鷹直升機在當地時間周四（27日）晚上進行例行訓練時，不幸墜毀在聖克利門蒂島 （San Clemente Island），共造成2名士兵死亡、3名士兵受傷。據悉，墜毀的直升機隸屬美國陸軍第160特種作戰航空團（160th Special Operations Aviation Regiment）。

開放美牛豬肉　黃偉哲：做全面的比較

開放美牛豬肉　黃偉哲：做全面的比較

解放軍向南海射導彈？ 張競：美軍消息在打迷糊仗

解放軍向南海射導彈？ 張競：美軍消息在打迷糊仗

選後若爆爭議　美參謀長：軍隊不會介入

選後若爆爭議　美參謀長：軍隊不會介入

美出現首例「二度感染」新冠病例

美出現首例「二度感染」新冠病例

關鍵字：

美國美軍黑鷹墜機軍武國際軍武

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／《黑豹》男主角查德威克鮑斯曼病逝！

獨／曾智希路邊抱他暴哭　陳志強穩交4年鬆口「該當爸了」

扯女星比基尼細繩險走光　王少偉「疑又起生理反應」躲水裡拒上岸

「麥當勞女神」破尺度脫了！

遇全台僅6台法拉利超跑！他怕爆：閃遠點

女孩第一次征服百岳被同伴丟下

肥肉可換錢！體重現折飯店住宿

連體嬰回不去了！《驕女》仁芯徹底黑化　

「館粉」爆打開槍嫌　飛撲打臉

睡衣妹公審女熊貓　反被逼關版

孕婦向錢莊借錢竟要求拍裸照　年息559%

羅友志：兄弟跟我爆館長的料　道上一句話形容他

網爆潘瑋柏空姐妻懷孕「準備辦離婚」　唱片公司怒了

館長中3槍後仍直播　李茂生：誰是「真兇」不是法律問題

逛好市多「這句話」不能信　她親身驗證！

更多

最夯影音

更多
館長深夜出健身房遭人開槍！ 倒臥血泊直播：照顧我的妻兒

館長深夜出健身房遭人開槍！ 倒臥血泊直播：照顧我的妻兒
馬丁「同框8年妻」認有新歡戀愛ing　離婚協議未簽...Shanon:不知道怎麼擬

馬丁「同框8年妻」認有新歡戀愛ing　離婚協議未簽...Shanon:不知道怎麼擬

館長中3槍倒血泊直播留2願望...　兇手主動投案是「上次性騷那個」

館長中3槍倒血泊直播留2願望...　兇手主動投案是「上次性騷那個」

23歲狂粉近距離轟3槍畫面曝　館長中槍後滾一圈跌落車外

23歲狂粉近距離轟3槍畫面曝　館長中槍後滾一圈跌落車外

館長遭槍擊影片曝光！23歲狂粉「超近距離」猛轟3槍…他中槍滾一圈跌落車外

館長遭槍擊影片曝光！23歲狂粉「超近距離」猛轟3槍…他中槍滾一圈跌落車外

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面