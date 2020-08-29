美軍意外不斷！黑鷹直升機南加州訓練墜毀　釀2死3傷

▲美軍黑鷹直升機。（圖／路透社）



文／中央社

美國軍方今天表示，一架陸軍軍機在南加州例行訓練時墜毀，造成2人死亡與3人受傷。

「洛杉磯時報」引述美國國防部官員指出，一架UH-60黑鷹直升機昨晚墜毀於聖克里門提島（San Clemente Island），出事單位為陸軍第160航空特戰團（160th Special Operations Aviation Regiment）。

這名官員表示，在聖地牙哥西方約112公里的聖克里門提島歸美國海軍所管，島上有機場、炸射靶場與供特戰部隊使用的訓練設施。

美聯社報導，美國陸軍特戰司令部（Army Special Operations Command）僅在簡短的聲明裡指出，失事航機昨天墜毀於柯羅納多（Coronado）附近地區，官員正在調查墜機原因，連機型等資訊都沒透露。

美國陸軍表示，在通知罹難者家屬後將公布更多資訊。

今年7月，一輛兩棲突擊車在例行訓練期間返回海軍軍艦時，也是在聖克里門提島（San Clemente Island）外海約1.5公里處沉沒，造成8名陸戰隊員與1名海軍士兵喪命。

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