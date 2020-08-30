「嘉有好市集」多元觀光市集　消費拼抽汽車大獎

▲8月份「嘉有好市集」。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

8月份「嘉有好市集」29日舉辦，這次市集配合「Q嘉義健康+1健走路跑」提早在8點開市，一早市集便湧入路跑參與者，買氣強強滾。29日參與市集的攤位為116攤，包括友善環境的再生家具展售、小家電維修服務、資源回收兌換、優鮮小農產品、文創商品等及在地伴手禮攤位，每月的最後1個禮拜六舉辦的市集活動，除了能在市集購買在地優質的農特產品外，市集已成為民眾習慣性逛逛的假日休閒市集，也是親子休閒的新據點。

市集正好為小花蔓澤蘭防治月，農業處特別舉辦「入侵植物-小花蔓澤蘭、銀膠菊防治宣導研習活動」，現場除防治宣導還有小花蔓澤蘭親子DIY課程，增近民眾對外來入侵植物的認識及防除觀念，並瞭解其生態習性及防除工作的重要性，鼓勵主動除蔓保護生態環境。

為了刺激買氣並回饋鄉親的支持，本月活動有消費集點抽獎，集滿五點就可參加抽獎，無線吸塵器、空氣清淨機等大獎陸續被抽走；另每一集點還可換摸彩券一張，在縣府「振興三倍券 來去嘉義縣」活動輸入摸彩序號，拼大獎Toyota汽車1部，許多民眾拿到摸彩券後就紛紛在現場直接登錄活動網頁。

縣長翁章梁說，感謝鄉親用行動支持在地市集，活動現場可見集滿點數的民眾，紅包牆抽了不少個，兌換摸彩券也是人潮滿滿，大家都準備好現金和振興券讓市集商品下架；翁章梁表示，嘉有好市集集結了在地小農、觀光文創產業、特色伴手禮、環保再生家具及公益團體等眾多攤位，市集的規模也一次又一次的逐漸壯大，請鄉親持續支持呈現嘉義縣的好生活、好環境、好產業的嘉有好市集。