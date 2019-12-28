嘉義縣百貨公司「嘉有好市集」　再生家具工廠拍賣所得捐社福

▲▼嘉義縣長翁章梁直播推嘉有好市集。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

固定每個月最後一周禮拜六開市的假日市集「嘉有好市集」，28日在縣治特區戀人公園再次熱鬧開張，適逢年底環保局所辦理的「環保傳愛心」拍賣會活動，拍賣物品除有募集的二手精品外，環保局再生家具工廠也提供精美家具進行拍賣，所得也會全數捐給在地社福團體。縣長翁章梁也開起直播，一一介紹起在地文創、農產品等。

▲▼ 嘉有好市集暨環保傳愛心拍賣會二手物拍賣。（圖／嘉義縣政府提供）

環保局持續辦理的「環保傳愛心」拍賣會已邁入6年，此次結合嘉有好市集在28日隆重開拍。希望大家建立有用的物資循環永續利用的觀念，讓環保行動也轉換成愛心。辦理4次的嘉有好市集一樣有小農、文創商品與在地伴手禮外，再生家具、二手商品及書籍也會是一大亮點。此外，也有團體學員製作精美皮飾、琉璃、串珠、陶土飾品、手工精油皂與手工拼布製品來販售，來自籌部分營運經費。

▲▼ 嘉有好市集暨環保傳愛心拍賣會銷售當地農特產。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

「小家電維修服務站」是可以讓民眾帶來小家電，讓現場的師傅幫忙診斷維修。若家中有需要回收的電腦、行動電源、環保袋、手機等物品，只要符合兌換的標準，同樣也可以拿來市集攤位兌換，將實用的民生用品換回家。此外，現場只要消費滿200元，限量550張的20元現金折價券等你拿。

翁章梁表示，此次商家攤位有花草盆栽、蔬果，也有用嘉義在地農特產製作成的加工品，等於集結了18鄉鎮市的優秀店家，不用讓你跑新港、義竹、梅山等，這裡就是嘉義縣的百貨公司。



2019年9月開始，集結文觀局、環保局及農業處，讓鄉親在嘉義縣也有一個周末休閒遊憩的地方，市集就成為嘉義縣轉型創生的一環。不僅行銷在地農產業、文化特色等，同時也進行資源整合推動觀光共好。

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