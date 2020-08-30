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捷克訪團30日抵台　入台前檢附3天陰性證明降風險

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▲▼捷克訪團在全體團員通過檢測，出發訪台。（圖／外交部提供）

▲捷克訪團在全體團員通過檢測，出發訪台。（圖／外交部提供）

記者陳家祥／台北報導

捷克參議院議長維特齊（Milos Vystrcil）將率代表團抵台訪問，訪團包含資深參議員、布拉格市長賀吉普（Zdeněk Hřib）及大學校長、研究機構、文化界人士、企業領袖、媒體等共89人，30日上午11點抵達桃園國際機場。

捷克訪團將搭乘專機來台，在進入台灣之前需要檢附三天的陰性證明，在8月30日、9月1日分別會進行兩次採檢，亦即在進出台灣前後總共會有3次採檢，確保將風險降到最低。

外交部指出，全團89人登機前都提供核酸檢測陰性證明，且包機直飛台北，全程不中轉，全面落實防疫措施。外交部長吳釗燮將代表我國政府，於明天上午到桃園機場迎接韋德齊參議長訪團。

外交部表示，韋德齊議長於登機前，特別在機場向團員強調，這次訪問台灣就是要彰顯捷克前總統哈維爾（Václav Havel）精神。訪問團特別設計台捷徽章供團員佩戴，象徵台灣與捷克的友好情誼。

▲▼捷克訪團特別設計本徽章，供訪團成員佩戴，以彰顯台捷兩國友好情誼。。（圖／記者陳家祥攝）

▲捷克訪團特別設計本徽章，供訪團成員佩戴，以彰顯台捷兩國友好情誼。（圖／記者陳家祥攝）

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥29日重申，相關防疫規格不輸美日訪團，抵台後全程專車接送、外交部專人隨團跟著賓客到點，包含立院等相關參訪點都已經做好探勘，用餐、路線都已經瞭解如何執行，特別交代電梯管控，立院參訪使用的廁所要特地貼標示，禁止混用，且事後會進行清消。

本次比較特別的是，參訪團重要訪問點將有至少2名防疫醫師到場，瞭解防護落實情況，如果看到不足則立即與外交部說明，當場改善。出動防疫醫師，莊人祥解釋，主要是因為本次訪團人數較多，且部份地點尚未做過外交泡泡訪團的接待。

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